İstanbul'da iğrenç olay! Zalim kocanın eşine ve çocuğuna yaptığı kan dondurdu

3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Kader K. (42), resmi nikahlı eşi Adem K. tarafından uzun süre hem fiziksel hem de cinsel şiddete maruz kaldı. Karısına çeşitli şekilde zulmeden Adem K.'nin 7 yaşındaki kızına da uygunsuz şekilde temas ettiği iddia edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşayan Kader K. (42), eşi Adem K.'den gördüğü işkencelere dayanamayınca şikayetçi oldu. Saldırgan koca hakkında ise 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kader K.'nin beyanına göre Adem K., yaklaşık iki yıldır çeşitli şekillerde rızası dışında cinsel ilişki taleplerinde bulunduğu eşini farklı cinsel yönelimleri dayatarak zorladı.

7 YAŞINDAKİ KIZINA UYGUNSUZ TEMAS İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre çiftin 7 yaşındaki kız çocuğu, babasının kendisine uygunsuz şekilde temas ettiğini annesine anlatması üzerine soruşturma daha da derinleşti.

İstanbul'da iğrenç olay! Zalim kocanın eşine ve çocuğuna yaptığı kan dondurdu - 1. Resim

EVDE ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ

Evde yapılan aramada şüpheliye ait çeşitli bağlama aparatları, sopa ve cinsel içerikli materyaller bulundu. Şikayet üzerine soruşturulan olayın sistematik şekilde sürdürüldüğüne dair kuvvetli ipuçları elde edildi.

İstanbul'da iğrenç olay! Zalim kocanın eşine ve çocuğuna yaptığı kan dondurdu - 2. Resim

Mağdur kadının vücudunda, adli rapora göre "basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" nitelikte yaralanmalar da tespit edildi.

ADEM K. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE ÇIKACAK

Adem K. hakkında "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı", "kadına karşı tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından dava açıldı. Şüphelinin tutukluluğu sürerken, yargı süreci İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

