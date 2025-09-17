Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Bakkaldan arayıp talimat almışlar!

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Bakkaldan arayıp talimat almışlar!

Ankara merkezli yürütülen FETÖ operasyonunda 1'i görevde 9'u ihraç 10 subay/astsubayın gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan örgüt üyeleriyle iletişimin ise büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan sağlandığı öğrenildi.

FETÖ'yle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. 

Savcılık operasyonun detaylarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

İLETİŞİMİ MARKET VE BÜFELERDEN SAĞLAMIŞLAR

Savcılıktan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; 1’i görevde, 9’u daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 subay/astsubay şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde 17.09.2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

