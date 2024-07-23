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Yapı Kredi'den flaş hamle! Alman bankayı satın aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yapı Kredi&#039;den flaş hamle! Alman bankayı satın aldı
Yapı Kredi, Almanya, Bankacılık, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yapı Kredi Bankası'ndan Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla dikkat çeken bir hamle geldi. Yapı Kredi, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamını satın aldı. Devir işlemleri tamamlanırken, ağustostan itibaren "Yapı Kredi Almanya" olarak hizmet verilecek.

Yapı Kredi bankası, Avrupa Birliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek ikinci iştiraki için Alman Bankhaus J. Faisst ("BHF") hisselerinin tamamını satın alma işlemini tamamladı.

ADI YAPI KREDİ ALMANYA OLACAK

Bankadan yapılan açıklamaya göre, satın alınan bankada 60 milyon euroluk sermaye artışı gerçekleştirilecek ve unvanı ağustos ayı itibarıyla “Yapı Kredi Almanya” olarak değiştirilecek.

Yapı Kredi Almanya’nın genel müdürlük eş sorumluluğunu üstlenmesi için banka yöneticilerinden Abdullah Kutucu ve Didem Öget atandı.

"ALMANYA'DA DA GÜÇLÜ VE EMİN ADIMLARLA İLERLERLEYECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bir adım önde vizyonu ve sınırsız hizmet anlayışıyla 80 yıldır müşterilerine sundukları öncü hizmetleri Almanya’ya da taşıyacaklarını ifade etti.

Erün, satın alma süreçleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Avrupa Merkez Bankası ve diğer Almanya düzenleyici otoritelerin de onayını alarak BHF’nin hisse devir sürecini başarılı bir şekilde tamamladık. Bu satın almanın ardından Yapı Kredi Almanya olarak, ülkemiz ekonomisinin en önemli paydaşlarından Almanya’da, bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalarımız için de güçlü bir çözüm ortaklığı sunacağız. Yapı Kredi Almanya’nın Genel Müdürlük eş sorumluluğunu uzun yıllardır kurumumuzda pek çok başarıya imza atmış Bankamız yöneticilerinden Abdullah Kutucu ve Didem Öget üstlenecek. Yapı Kredi Almanya’nın da ailemize katılması ile birlikte, 80. yılımızda öncü hizmetlerimizi sınırlarımızın ötesine bir kez daha taşımış olmaktan dolayı çok gururluyuz. Ana hissedarımız Koç Holding’in de vizyonu doğrultusunda Yapı Kredi olarak Almanya’da da güçlü ve emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”

Yapı Kredi ve BHF arasında yürütülen satın alma görüşmeleri, yaklaşık 7,5 milyon euro bedel karşılığında anlaşma ile sonuçlanmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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