Yastık altında altın saklayanlar dikkat! Ünlü ekonomist yılbaşını işaret etti ve uyardı, rekora hazır olun

22 Aralık 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 15:48

En değerli yatırım araçlarından görülen altın vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. A Haber’e konuşan ALB Yatırım Başekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz, 2024 yılını işaret etti ve uyardı. Altında rekor seviyelere hazır olun.

YASTIK ALTINDA ALTINI OLANLAR DİKKAT

ALB Yatırım Başekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında altın gündemini değerlendirdi.

‘Altın fiyatları neden yükseliyor?’ sorusuna cevap veren Eryılmaz, “Son dönemdeki bu gram altının güçlü hareketinin en önemli sebebi ons altının güçlü yükselmesi. Oradaki temel sebep de piyasalar başta Fed olmak üzere merkez bankalarının artık faiz artırmayacağını ve faiz indirimlerine çok erken başlayacağını fiyatlıyor.” dedi.

ÜNLÜ EKONOMİST 2024’Ü İŞARET ETTİ

2024 yılının altın yılı olacağına dikkat çeken Eryılmaz “2024 yılı altın yılı olacak. Geri çekilmeler artık bir alım fırsatıdır. Evet bir miktar tren kaçtı artık seviyeler yüksek ama buna rağmen açıkçası artık Fed'in faiz artıracağını düşünmüyoruz. Fed üyeleri çok şahin konuşuyorlar. Dönem dönem düzeltme görebiliriz altında ama bu çok güçlü düşüş olmaz. Düzeltmeler bir alım fırsatı olur.” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında yaşanan her geri çekilmenin yatırım zamanı olduğunu ifade eden Eryılmaz, “2024'ün ikinci çeyreği ve ikinci yarısı itibariyle hem ons altın hem de gram altında tarihi zirveleri göreceğiz. Altın için alım açısından seviyeler oldukça yüksek yakın vadeye göre daha düşük seviyeler vardı. Ama buna rağmen altının 2024'te yükseleceğini varsayarsak her bir seviye her geri çekilme bir alım fırsatıdır. Dolayısıyla kademeli geri çekilmeler oldukça alım olarak değerlendirilebilir. Çünkü güçlü bir trend göreceğiz biz 2024'te." ifadelerini kullandı.