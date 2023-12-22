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    Yastık altında altın saklayanlar dikkat! Ünlü ekonomist yılbaşını işaret etti ve uyardı, rekora hazır olun

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gram ve çeyrek altında yukarı yönlü hareketler görülürken, yeni yıldan sonra altın fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. ALB Yatırım Başekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz 2024’ü işaret etti ve uyardı. Rekora hazır olun.

    Yastık altında altın saklayanlar dikkat! Ünlü ekonomist yılbaşını işaret etti ve uyardı, rekora hazır olun
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    En değerli yatırım araçlarından görülen altın vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. A Haber’e konuşan ALB Yatırım Başekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz, 2024 yılını işaret etti ve uyardı. Altında rekor seviyelere hazır olun. 

    YASTIK ALTINDA ALTINI OLANLAR DİKKAT 

    ALB Yatırım Başekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında altın gündemini değerlendirdi.

    ‘Altın fiyatları neden yükseliyor?’ sorusuna cevap veren Eryılmaz, “Son dönemdeki bu gram altının güçlü hareketinin en önemli sebebi ons altının güçlü yükselmesi. Oradaki temel sebep de piyasalar başta Fed olmak üzere merkez bankalarının artık faiz artırmayacağını ve faiz indirimlerine çok erken başlayacağını fiyatlıyor.” dedi. 

    Yastık altında altın saklayanlar dikkat! Ünlü ekonomist yılbaşını işaret etti ve uyardı, rekora hazır olun

    ÜNLÜ EKONOMİST 2024’Ü İŞARET ETTİ 

    2024 yılının altın yılı olacağına dikkat çeken Eryılmaz “2024 yılı altın yılı olacak. Geri çekilmeler artık bir alım fırsatıdır. Evet bir miktar tren kaçtı artık seviyeler yüksek ama buna rağmen açıkçası artık Fed'in faiz artıracağını düşünmüyoruz. Fed üyeleri çok şahin konuşuyorlar. Dönem dönem düzeltme görebiliriz altında ama bu çok güçlü düşüş olmaz. Düzeltmeler bir alım fırsatı olur.” ifadelerini kullandı.

    Yastık altında altın saklayanlar dikkat! Ünlü ekonomist yılbaşını işaret etti ve uyardı, rekora hazır olun

    Altın fiyatlarında yaşanan her geri çekilmenin yatırım zamanı olduğunu ifade eden Eryılmaz, “2024'ün ikinci çeyreği ve ikinci yarısı itibariyle hem ons altın hem de gram altında tarihi zirveleri göreceğiz. Altın için alım açısından seviyeler oldukça yüksek yakın vadeye göre daha düşük seviyeler vardı. Ama buna rağmen altının 2024'te yükseleceğini varsayarsak her bir seviye her geri çekilme bir alım fırsatıdır. Dolayısıyla kademeli geri çekilmeler oldukça alım olarak değerlendirilebilir. Çünkü güçlü bir trend göreceğiz biz 2024'te." ifadelerini kullandı.

     

    Türkiye Gazetesi /  - Ekonomi
    2024 Yılında Altın Ne Kadar Olacak?Güncel Altın FiyatlarıEkonomi Haberleri
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