22 Aralık 2023 13:02 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 13:07

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’den yeni bir son dakika uyarısı geldi. İstanbullular akşam işten eve geçerken çok dikkat edin. Kerem Ökten saat vererek uyardı. Sağanak yağış ve lodos geliyor, işten çıktığınız gibi eve koşun. İşte Kerem Ökten’in dikkat çeken uyarıları…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KEREM ÖKTEN İSTANBULLULARI UYARDI: İŞTEN ÇIKTIĞINIZ GİBİ EVİNİZE KOŞUN

Sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulunan ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, milyonlarca İstanbulluyu uyardı. Akşam saatlerinde İstanbul’da sağanak yağış ve lodosun etkili olacağını belirten Ökten, “İstanbul’da akşam iş çıkışı özellikle Boğaz ve Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor” çağrısında bulundu.