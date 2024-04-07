Yazlık piyasası hareketlendi, fiyatlar geçen yıla göre iki kat arttı

Yazlık kiralamaları şimdiden başladı. Daire ve müstakil evlerin fiyatları geçen yıla göre iki kat artmış durumda. En çok talep, İzmir, Muğla ve Antalya’da… Uzmanlar “Kiralayacağınız yazlığın konumu ve sosyal imkânlarına dikkat edin” diyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Bahar aylarının gelmesi ile yazlık piyasasında hareketlenmeler başladı. Erken kiralama ile daha düşük fi yattan sezonluk yazlık kiralamak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. En çok ilgi gören bölgeler ise İzmir, Aydın, Muğla, Didim, Fethiye, Alanya, Kemer, Lara, Belek, Side ve Alanya… Emlak sektörü temsilcileri yazlıkçıların şimdiden kiralamalara başladığını belirterek “Fiyatlar geçen yıla göre arttı. Muğla’dan örnek vermek gerekirse; sezonluk yazlık daire fi yatları 4 ay için 120 bin liradan başlıyor. Bahçeli bir yazlık kiralamak ise 250 bin liradan başlıyor. Erken kiralamalarda bir miktar indirim yapılabiliyor” dedi.

İYİ ARAŞTIRMA YAPIN

Sektör temsilcileri kiralama yapılırken dikkat edilmesi gereken konuları şöyle sıralıyor: Kiralama yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, kiralanacak evin konumu ile tipi ve peyzaj özellikleri olmalı. Evin denize mesafesi, merkeze, sosyal donatı alanlarına ve alışveriş yerlerine ve ulaşım bağlantılarına olan yakınlığı ile çevresel faktörlerinin iyi irdelenmesi gerekiyor. Ayrıca, kiralanacak olan evin konfor özelliklerinin incelenmesi de oldukça önemli. Evin oda ve banyo sayısı, yatak sayısı, eşyaların durumu ve yeterliliği sorgulanmalı ve incelenmeli.