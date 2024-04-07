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Haberler > Ekonomi > Seçim vaatleri yerine gelecek! Konut sektörünü dönüşüm büyütecek

Seçim vaatleri yerine gelecek! Konut sektörünü dönüşüm büyütecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim vaatleri yerine gelecek! Konut sektörünü dönüşüm büyütecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Mahallî İdareler Seçimlerinin son bulması ile, partilerin ve belediyelerin vaatleri yerine gelmeye başlıyor. Bu sebeple 2024 ve 2025 yılında kentsel dönüşümde hızlanma bekleniyor. Bu durum İMSAD raporunda da yer aldı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Türkiye İMSAD raporunda; yerel seçimler öncesi bütün belediyelerde, kentsel dönüşüm faaliyetleri, güçlendirme çalışmalarıyla deprem ve afetlere hazırlık vaatlerinin öne çıktığına dikkat çekildi. Vaatlerin yerine getirilme sürecinin başlaması ile belediyelerin, kaynakları yettiği oranda kentsel dönüşüm işlerini artıracak olması ifade edildi. Ayrıca merkezî hükûmetin de kentsel dönüşüm için yeni programları uygulanmaya başlayacağının altı çizildi ve bu doğrultuda hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin, 2024’te inşaat sektörüne 1,5 puan büyüme katkısı sağlayabileceği aktarıldı.

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Aynı raporda 2023 yılında inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2022 yılına göre yüzde 5,7 artış gösterdiği de belirtildi. Birçok unsurun inşaat malzemesi sanayi üretiminde etkili olduğuna vurgu yapıldı. Bu unsurların başında ise inşaat sektörünün beş yıl aradan sonra, 2023 yılında ilk defa yüzde 7,8 büyüme göstermesi geldiği ifade edildi. Raporda inşaat malzemesi fi yatlarının da artışına dikkat çekildi.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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