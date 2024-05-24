Yeni borsa faaliyete başladı! Kripto parada %21,7’yle Türkiye ilk sırada

Kripto para borsası dünyasına yeni bir oyuncu daha katıldı. Türk kripto para borsası BitHero, düzenlediği toplantıda kuruluşunu, yeniliklerini ve büyüme stratejilerini paylaştı.

Türkiye’nin kripto varlıklara en çok ilgi duyan ülkelerin başında geldiğini belirten BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu, kripto para sahipliğinde Türkiye’nin dünyada yüzde 21,7’lik oranla 1. sırada olduğunu belirterek “Türkiye’yi Tayland ve Arjantin takip ediyor. Ağırlıklı olarak 18- 45 yaş aralığındakiler kripto para alım satım işlemi yapıyor. Kripto para işlemi yapanların yüzde 75’i erkek. Ama önümüzdeki dönemde kadınların daha fazla bu piyasalara dâhil olacağını düşünüyoruz. Amacımız, kripto para alım satımını kolaylaştırarak bu teknolojiye herkesin kolaylıkla erişebilmesini ve işlem yapabilmesini sağlamak. Bu vizyonla, özellikle kripto para piyasasına yeni giren kullanıcılar için bir rehber, bir sağ kol niteliğinde olmayı hedefliyoruz” dedi. BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız ise “İlk günden itibaren 100’den fazla kripto para sunarak, geniş alternatif sağlıyoruz. Ayrıca komisyonsuz alım satım fırsatımızı da 15 Haziran tarihine kadar uzatma kararı aldık” bilgisini paylaştı.