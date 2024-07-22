Yeni haftada bu seviyelere dikkat! Altında düşüş alım fırsatı mı?

Altında son dakika! 22 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2558 TL ve ons altın fiyatı 2405 dolardan yeni haftaya başlıyor. Geçen haftaki zirve seviyelerden %3 gerileyen altında, yeni hafta sınırlı yükselişle başladı. Analistler; gram altında 2535 TL’nin kritik destek olduğunu ve bu seviye korundukça, orta-uzun vadeli alım fırsatlarının değerlendirilebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL-Altın fiyatları geçen haftaki sert hareketlerin ardından yeni haftaya daha sakin bir başlangıç yapıyor. Ons altın geçen hafta 2483 doları gördükten sonra düşüşe geçmiş ve 2400 dolardan kapanış yapmıştı. Gram altın da 2642 TL ile rekor kırıp, haftayı 2550 TL’den tamamlamıştı. Geçen hafta altın fiyatlarını zirveden düşüren önemli iki gelişme yaşandı.

ALTIN FİYATI NEDEN GERİLEDİ

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutmuş ve indirimler için geleceğe yönelik çok net mesajlar vermemişti. Öte yandan ABD’de Başkan Adayı Donald Trump da, FED’in, kasıma kadar faizleri sabit tutması gerektiğini söyledi. Piyasalar eylül beklentisini fiyatlarken gelen bu açıklama kafaları karıştırdı ve teknik olarak aşırı alım bölgelerine ulaşan altın, zirveden sert düştü.

22 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Yeni haftada ilk fiyatlara bakıldığında, serbest piyasada 22 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2558 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda 2560-2610 TL alım ve satım aralığında işlemler devam ediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 275 TL, yarım altın 8 bin 545 TL ve tam altın da 17 bin 35 TL’den satılıyor.

22 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2405 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Dolar endeksi 104,30 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,23 seviyelerinde yatay görünüm sergiliyor.

Altın fiyatlarında geçen hafta kapanış fiyatlarına göre oldukça sınırlı bir yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

ABD seçimlerinde Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde, Donald Trump’ın şansının daha da arttığı belirtiliyor. Son anketlerde Trump’ın %52 ile yarışını önde götürdüğü görülüyor. Trump politikalarının, jeopolitik riskleri besleyebileceği beklentisinin, altın fiyatlarına orta ve uzun vadede destek olacağı tahmin ediliyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?

Analistler; ons altın için 2390-2370 ve 2350 dolar seviyelerinin kritik destekler olarak öne çıktığını; bu seviyelere doğru gerilemeler yaşandıkça, orta ve uzun vadeli fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade ediyor. Gram altında da 2535 TL kritik bir destek olarak gösteriliyor. Bu seviyenin korunması halinde, kademeli alım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yukarıda ise kısa vadede 2435-2450 dolar bandı, ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

HAFTANIN VERİSİ: ABD ÇEKİRDEK PCE

Bu hafta cuma günü ABD’de açıklanacak haziran ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) altın fiyatları için kritik. Gelecek hafta FED toplantısı öncesinde bu veri, piyasa beklentilerini de test edecek. Aylık bazda Çekirdek PCE Endeksinde %0,1 artış bekleniyor. Beklentilere paralel bir verinin, altın fiyatları için pozitif olacağı vurgulanıyor.