Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararının ardından yeni Merkez Bankası Başkanı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Karara göre Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelerek ekonomi alanında önemli kararlara imza atan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hakkında çıkan iddialar sonrasında bugün istifa ettiğini duyurdu. Erkan'ın istifasını açıklamasının ardından yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı.

MERKEZ'E YENİ BAŞKAN

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na, 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır."

MEHMET ŞİMŞEK: YENİ BAŞKANA BAŞARILAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa kararının ardından "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum." açıklamasını yapmıştı.