Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
    Merkez Bankası, Resmi Gazete, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararının ardından yeni Merkez Bankası Başkanı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Karara göre Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı.

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelerek ekonomi alanında önemli kararlara imza atan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hakkında çıkan iddialar sonrasında bugün istifa ettiğini duyurdu. Erkan'ın istifasını açıklamasının ardından yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı.

    MERKEZ'E YENİ BAŞKAN

    Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na, 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır."

    Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

    MEHMET ŞİMŞEK: YENİ BAŞKANA BAŞARILAR

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa kararının ardından "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez BankasıResmi Gazete
    Haberler > Ekonomi > Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Merkez Bankası Başkanlığı için 2 isim öne çıkıyor - Ekonomiİki isim öne çıkıyorDolar kurunun ateşi yükseldi! Gaye Erkan'ın istifası sonrası sert hareket - EkonomiDolar kurunun ateşi yükseldiMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti - Ekonomi'İtibar suikastı kampanyası düzenlendi'10 bin TL, hangi yatırımda kaç TL oldu? Haftanın getiri şampiyonu borsa - EkonomiHaftanın getiri şampiyonu belli olduPiyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın çakıldı, dolar yükseldi - EkonomiKritik veri açıklandı! Altın çakıldı, dolar yükseldiTürkiye ile Irak arasında mutabakat imzalandı! 'Kalkınma Yolu' için ofisler açılacak - EkonomiTürkiye ile Irak arasında mutabakat imzalandı!Bakan Şimşek'ten dış ticaret açığı değerlendirmesi - EkonomiBakan Şimşek'ten dış ticaret açığı değerlendirmesiAnkara'da servis ücretlerine zam - EkonomiAnkara'da servis ücretlerine zam!Gaziantep'in son zurna ustası! Tüm Türkiye'den ona geliyorlar, 56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyor - Ekonomi56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyorOtomobil firmaları şubat kampanyalarını açıklamaya başladı! Sıfır faizli kredi imkanı - EkonomiŞubat kampanyaları açıklandı, sıfır faizli kredi imkanı
    Sonraki Haber Yükleniyor...