Yenisini alamayan, aracın yüzünü değiştiriyor! 2023 gösteren 2006 model

Türk ustalar otomobillere botoks yaptı, araçlar 17 yıl daha gençleşti, Avrupalı görüp işin sırrını öğrenebilmek için sıraya girdi. 2006 model eski araçlar, oto sanayide kaportası sıfırla değiştirilerek 2023 modele çevriliyor. İç aksamı da tamamen yenilenen araçlar, dışarıdan son model görünüyor. Talep patlayınca ustalar 3 ay sonrasına gün vermeye başladı. Gurbetçilerin araçlarını görünce şaşıp kalan Alman ustalar, fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

KAAN ZENGİNLİ HABERİ-Lüks sınıfta yer alan sıfır otomobil fi yatları, tarihî zirveleri gördü. Bugün D veya E sınıfındaki bir Alman otomobili 5 milyondan başlayıp 25 milyon liraya kadar çıkıyor. Dövizin etkisiyle fi yatları artan bu sınıftaki otomobillerin bakım ve sigorta masrafl arı da oldukça yüksek. 5 milyon liralık bir otomobilin sadece yıllık kasko ücreti 200 bin lirayı buluyor. İlk bakımları ise ortalama 50 bin lira civarında. Bu nedenle sayılı kişilerde bulunuyor. Ancak lüks tutkusundan vazgeçmek istemeyenler son dönemlerde ilginç bir yol izliyor.

Üst sınıf otomobillere parası yetmeyenler, eski otomobillerinin kaportasını sıfır araçlarınkiyle revize etmeye başladı. Bu yöntem 2 yıldır aktif şekilde yapılıyor. Örneğin D sınıfı sıfır bir otomobilin tüm kaportası, 2006 model aynı marka bir araca giydiriliyor. “Türk ustalar bunu da yaptı” dedirten yöntemlerle araç dışarından ‘sıfır’ gibi görünüyor. Yalnızca dış kaporta giydirmekle yetinmeyen ustalar, aracın içini de sıfıra çeviriyor. Motor ve yürüyen aksamı 2006 model olmasına rağmen aracın kaporta ve iç dizaynı tamamen sıfır hâle getiriliyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

İki yıldır araç modifi ye eden Mehmet Yıldırım, özellikle BMW ve Mercedes gibi lüks araçların değişim için geldiklerini belirterek “Mercedes grubunda 2004-2006, BMW grubunda 2008-2010 modelde, sonraki tüm modelleri sıfır hâle getirebiliyoruz. Aslında bizim yaptığımız işlem 2023 model bir otomobilin tüm kaportasını alıp 2006 üzerine model araca giydirmek.

Burada ustalık isteyen bazı durumlar var. Her ne kadar marka aynı olsa da ince işçilik isteyen işlemler yapmak gerekiyor. İlk zamanlar haftada bir araç gelirken, sosyal medyada yayılan videolardan sonra her gün yeni bir araç gelmeye başladı. Şu an için müşterilerimize ileri tarih randevusu veriyoruz” dedi.

İÇİ DE TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Araçların yalnızca dışını değil, iç aksamını da sıfırladıklarını söyleyen Yıldırım “2023 model bir otomobilin ön konsolunu tamamen alıp eski araca monte ediyoruz. Araca dışarıdan bakanın da içine binenin de 2006 model olduğunu anlaması imkânsız. Yedek parçaları, kazalı araçlardan temin ettiklerimiz oluyor. Müşterinin isteğine bağlı olarak Almanya’dan sıfır da getirebiliyoruz” diye konuştu.

Ücretlerle ilgili net bilgi vermek isteyen Yıldırım “2 milyonluk bir araç 15 milyon liralık araca dönüşüyor. Bunun da tabi belli bir ücreti var. Yedek parça ve işçilik ücretleri her gün değişiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan, 2 milyon liralık bir aracın komple dönüşümü 2 milyon lira civarında tutabiliyor.

ALMAN USTA ŞOK OLDU

Türk ustaların bu başarısı, Avrupa’nın da dikkatini çekmiş. Ustalar yurt dışıdan müşteriler geldiğini belirterek “Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız çok ilgi gösteriyor. Yazın tatile eski araçlarıyla gelip sıfır araçlarıyla dönüyorlar. Onlar için çok büyük para değil. Alman müşterimizin 2008 model Mercedes’ini, 2023 modele çevirdik misal. Münih’te bir Mercedes servisine götürmüş, ustalar şaşmış kalmış, gözlerine inanamamışlar. Araçla fotoğraf bile çektirmişler” şeklinde konuştu.