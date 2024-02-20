Uluslararası Adalet Divanı'nda 'Gazze' duruşması! İsrail saldırıları ilhaka dönüştürüyor

Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği savaş suçlarını içeren duruşmalar sürüyor. Hollanda, Cezayir, Bolivya ve Belize temsilcilerinden İsrail'e karşı ortak tavır geldi. Heyetler İsrail'in saldırılarını ilhaka dönüştürdüğünü vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele aldığı duruşmalar ikinci gününde devam ediyor. Toplamda 6 gün sürecek duruşmalarda İsrail'in saldırılarına karşı sert tepkiler geldi.

"İSRAİL'İN HUKUK KURALLARINI ÇİĞNEMESİNE İZİN VERİLEMEZ"

Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda düzenlenen Uluslararası Adalet Divanı’ndaki (UAD) duruşmaların ikinci gününde Belize temsilcisi Assad Shoman'a söz verildi. Shoman yaptığı konuşmada, “ “Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme ve tam bağımsızlık gibi devredilemez bir hakkı vardır ve bu hak her zaman sistematik olarak kendilerinden esirgenmiştir. İsrail'in uluslararası hukukun en temel ilkelerinden birini cezasızlıkla çiğnemeye devam etmesine izin verilemez. Cezasızlık insanlık dışılığı doğurur” dedi.

İSRAİL İŞGALİ İLHAK'A DÖNÜŞTÜRÜYOR

Hollanda heyeti, işgalin "doğası gereği geçici olduğunu", bu durumun kalıcı olması halinde "ilhak" olarak nitelendirilebileceğini vurguladı. Duruşmalarda Hollanda adına sözü alan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı ve Amsterdam Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesör René Lefeber, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı işgali hakkında, "Hollanda, işgalin doğası gereği geçici güç kullanımı olduğunu, zira kalıcı olması halinde ilhak olarak nitelendirileceğini vurgulamaktadır." dedi.

7 EKİM'DEN ÖNCE DE FİLİSTİN'DE DURUM AYNIYDI

Brezilyalı diplomat Maria Clara Paula de Tusco, İsrail'in, 1967'den bu yana uluslararası hukuku ve BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyinin sayısız kararını ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Filistin'in işgaline ilişkin çok sayıda devletin sürece dahil olduğunu kaydeden Paula Tusco, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun vahameti, 7 Ekim de başlayan orantısız ve ayrım gözetmeyen askeri operasyonlardan önce de tartışmaya kapalıydı." dedi.

FİLİSTİN'İN İŞGALİ İLHAKA DÖNÜŞTÜ

Şili adına sunum yapan Özel Temsilci Ximena Fuentes Torrijo, İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarını süresiz olarak kontrol etme niyetini açığa vurduğunu kaydederek, "İsrail'in Fislitin'i işgali ilhaka dönüşmüştür." dedi.