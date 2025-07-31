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1.7 milyon dekarlık alana ekilmişti, hasat başladı! 440 bin ton ürün alınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağrı, Hububat, Buğday, Arpa, Hasat, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrılı çiftçilerin hububat hasadı başladı. Kentte bu yıl 1.7 milyon dekar alana ekim yapılırken, verimde de artış olduğu belirtildi. Ağrı'da 280 bin ton buğday ve 160 bin ton arpa üretimi bekleniyor.

Ağrı'da, bul yıl 1 milyon 734 bin dekar alana çiftçilerin alın teriyle ekilen hububat hasat edilmeye başlandı. Merkeze bağlı Eskiharman köyündeki çiftçilerle buğday hasadına katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, bu yıl beklenen verimin geçen yıla göre arttığını ve bu yıl 1 milyon 30 bin 300 dekarlık alanda yaklaşık 280 bin ton buğday üretimi, 675 bin dekar alanda ise 160 bin ton arpa üretimi beklediklerini vurguladı.

1.7 milyon dekarlık alana ekilmişti, hasat başladı! 440 bin ton ürün alınacak - 1. Resim

VALİ HASAT ÇALIŞMALARINA KATILDI 

Buğday hasadına katılan Vali Mustafa Koç, üreticilerle tarlada bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceleyip Ağrı'nın tarım alanındaki kapasitesine vurgu yaparak, "Çiftçimizin emeği, bu toprakların bereketiyle buluştuğunda çok daha büyük bir değer ortaya çıkıyor. Üreticilerimizin yanında olmak, onlara güvenli bir pazar sunmak bizim en önemli görevimiz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu yıl da alım faaliyetlerini sürdürüyor. Ürünlerini TMO'ya teslim eden çiftçilerimiz hem emeklerinin karşılığını alıyor hem de ülkemizin gıda güvenliğine katkıda bulunuyor" dedi.

1.7 milyon dekarlık alana ekilmişti, hasat başladı! 440 bin ton ürün alınacak - 2. Resim

2024'TE 777 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI

Vali Koç, açıklamasının devamında tarımsal desteklemelere de değinerek, "2024 yılında ilimiz genelinde 39 bin 719 tarımsal işletmeye toplam 777 milyon 418 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. Bu destekler üreticimizin motivasyonunu artırıyor, tarımsal üretimi daha sürdürülebilir kılıyor" ifadelerini kullandı.

VALİ'DEN ANIZ UYARISI 

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilere anız yakmamaları konusunda da uyarıda bulunan Vali Koç, "Anız yakmak hem toprağa hem çevreye zarar verir. Bu uygulama hem doğayı tehdit ediyor hem de yasal olarak cezai yaptırımı olan bir eylemdir. Daha yaşanabilir bir çevre için tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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