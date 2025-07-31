Sahte diploma ve sürücü belgesi soruşturmasında iddianame tamam! 50 yıla kadar hapisleri istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş e-imzayla üniversite diploması hazırlayarak, sürücü belgesi, yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespit edilmişti.

134 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, toplam 134 şüpheli hakkındaki iddianame Mayıs ayında tamamlanmıştı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler hakkında açılan davada, 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edilmişti.

"400 BİN LİRAYA KADAR PARA TALEP ETTİLER"

Şüphelilerin, E-İMZATR ve TÜRKTRUST isimli elektronik sertifika sağlayıcılarıyla Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptıkları anlaşıldı. Gazi Üniversitesi'nde mezuniyet kaydı oluşturularak diploma düzenledikleri, sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep ettikleri anlatılan iddianamede şüphelilerin bazı kişilerin kimlik bilgilerini çalarak farklı kişiler adına e-imza hazırladıkları belirtildi.

Soruşturmanın diğer aşamasındaysa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili, 65 şüpheli hakkında Ankara 23.Asliye Ceza Mahkemesince dava açıldı. Şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edilen iddianamede, şüphelilerin 39 sahte üniversite diploması hazırlayıp sisteme kaydettikleri aktarıldı.

Şüpheliler verdiği ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında yer aldıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu anlaşıldı.