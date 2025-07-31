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Yıldız futbolcu hastanelik oldu! Sokak ortasında dehşeti yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız futbolcu hastanelik oldu! Sokak ortasında dehşeti yaşadı
Futbol, Kaza, Aris, Celta Vigo, Köpek Saldırısı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol kariyerinde Barcelona ve Roma formaları da giyen, son olarak Celta Vigo'dan Yunan ekibi Aris'a kiralanan Carles Perez, talihsiz bir kaza yaşadı. 27 yaşındaki İspanyol oyuncunun cinsel organını köpek ısırdı. Hastanelik olan Perez'in son durumuna dair açıklama geldi.

Aris'in geçtiğimiz günlerde Celta Vigo'dan transfer ettiği Carles Perez, Yunanistan'ın Thermi bölgesinde gezdirmeye çıkardığı köpeğini diğer bir köpeğin saldırısından korumaya çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı. Saldırgan köpek tarafından ısırılan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. İspanyol futbolcu, köpeğini korumak isterken cinsel organında büyük bir kesik oluştu.

Yıldız futbolcu hastanelik oldu! Sokak ortasında dehşeti yaşadı - 1. Resim

Yunan basınında, talihsiz bir kaza yaşayan 27 yaşındaki oyuncu hakkında "durumu ağır" ve "kritik bir ameliyat olacak" şeklinde haberler yer aldı.

SON DURUMU

Katalan basınına konuşan Carles Perez, yazılanların aksine, kesik nedeniyle cinsel organına dikiş atılması gerektiğini, durumunun ciddi olmadığını ve ağır bir ameliyat olması gerekmediğini belirtti.

İspanya'nın Granollers şehrinde doğan Carles Perez, 2008 yılında Espanyol altyapısında başladığı kariyerinde; Barcelona, Roma, Celta Vigo ve Getafe formaları giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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