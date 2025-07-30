Yanlış duymadınız: İspanya'da bir belediye ölmeyi yasakladı

Yaklaşık 4.000 nüfusa sahip küçük kasaba, özellikle sağlık turizmi ve doğal mineralli kaplıcalarıyla biliniyor. Ancak burayı ilginç kılan bir başka detay ise 1999 yılında dönemin Belediye Başkanı Jose Rubio tarafından ilan edilen ve halen yürürlükte olan “ölüm yasağı”.

"MEZARLIK DOLU, ÖLMENİZİ ŞİMDİLİK İSTEMİYORUZ"

Belediye Başkanı Jose Rubio, 1999’da yaptığı resmi açıklamada, mezarlıkta yer kalmadığını ve yeni defin alanı oluşturulana kadar kasaba halkının sağlığına azami özen göstermesini istemişti. Bildiride, "Lanjarón’da ölmek yasaktır" ifadeleri yer almıştı.

Rubio, o dönem yerel basına verdiği demeçte, “Benim üstümde Tanrı var, işleri nihayetinde o yürütüyor” diyerek, kararın esprili ama dikkat çekici bir uyarı olduğunu savunmuştu.

MEZARLIK HALA TEK, KARAR HALA SEMBOLİK

Aradan geçen 26 yıla rağmen, Lanjarón kasabasının belediye sınırları içinde hâlâ sadece tek bir mezarlık bulunuyor. Mezarlığın genişletilip genişletilmediği netlik kazanmazken, karar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Özellikle TikTok ve Instagram’da, “Bu kasabada ölmek yasak” başlığıyla yapılan paylaşımlar, Lanjarón’u Z kuşağının radarına soktu. Kasaba, popüler İspanyol turizm merkezlerine alternatif bir rota olarak ilgi görüyor.

NORVEÇ'TE DE BENZER BİR YASAK VAR

Lanjarón’un ardından Norveç’in Longyearbyen kasabasında da benzer bir yasağın yürürlükte. 1950’den bu yana uygulanan yasağın nedeni ise bölgenin donmuş toprak yapısı nedeniyle ölülerin çürümemesi ve hastalık yayma riski taşıması olarak açıklanıyor.

İspanya'nın güneyindeki Lanjarón kasabasında, mezarlıkta yer kalmaması nedeniyle 1999 yılında yürürlüğe giren sembolik “ölüm yasağı”, 25 yıl sonra yeniden gündemde. Belediye, yeni defin alanı bulunana kadar vatandaşlara "ölmemeleri çağrısı yapmıştı.