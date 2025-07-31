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Bakan müjdeyi verdi! Paralar annelerin hesaplarına bugün yatıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan müjdeyi verdi! Paralar annelerin hesaplarına bugün yatıyor
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Doğum Yardımı, E-Devlet, Anneler, Ödemeler, 2, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Göktaş, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti. 

"BUGÜNE KADAR 2,6 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPTIK" 

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, “Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan müjdeyi verdi! Paralar annelerin hesaplarına bugün yatıyor - 1. Resim

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR? 

Ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını bildiren Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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