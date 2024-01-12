Yerli sığır ırkı için halk elinde ıslah

12 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 09:31

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen “Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi” ile Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa’da GAK, Ankara’da Yerli Kara sığır ırklarına destek verilecek. Buna göre anaç sığır başına 4 bin TL, doğum, 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise 3 bin 250 TL destekleme ödemesi yapılacak. Projeler 5’er yıllık süreyi kapsayacak. Öte yandan, TAGEM tarafından GAK sığır ırkı Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Hatay’da, Yerli Kara sığırı ise Ankara, Çankırı ve Antalya’da saf olarak yetiştirici elinde hâlihazırda korunuyor. Islah projesi için önem taşıyan koruma programı kapsamında ise hayvan başına 1.600 TL destekleme ödemesi yapılıyor.

"PROJELER İVME KAZANARAK SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, halk elinde ıslah projeleri sayesinde hem ülkenin genetik kaynaklarının korunduğunu, hem de Anadolu coğrafyasına uyum sağlamış ırklardan daha yüksek verimler elde edildiğini bildirdi. Hayvansal üretimde desteklerin meyvelerini aldıklarını vurgulayan Yumaklı “Hayvan yetiştiriciliğinde ıslah çalışmalarının uzun soluklu ve kesintiye uğramadan devam etmesi önceliklerimiz arasında. Çok sayıda ilimizde başlattığımız projeler ivme kazanarak sürüyor” dedi.