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    Yerli sığır ırkı için halk elinde ıslah

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli sığır ırklarından olan Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) ve Yerli Kara ırkı sığırların hem gen kaynaklarının korunup geliştirilmesi hem de süt ve et verimlerinin artırılması için halk elinde ıslah projesi başlattı.

    Yerli sığır ırkı için halk elinde ıslah
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen “Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi” ile Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa’da GAK, Ankara’da Yerli Kara sığır ırklarına destek verilecek. Buna göre anaç sığır başına 4 bin TL, doğum, 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise 3 bin 250 TL destekleme ödemesi yapılacak. Projeler 5’er yıllık süreyi kapsayacak. Öte yandan, TAGEM tarafından GAK sığır ırkı Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Hatay’da, Yerli Kara sığırı ise Ankara, Çankırı ve Antalya’da saf olarak yetiştirici elinde hâlihazırda korunuyor. Islah projesi için önem taşıyan koruma programı kapsamında ise hayvan başına 1.600 TL destekleme ödemesi yapılıyor.

    "PROJELER İVME KAZANARAK SÜRÜYOR"

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, halk elinde ıslah projeleri sayesinde hem ülkenin genetik kaynaklarının korunduğunu, hem de Anadolu coğrafyasına uyum sağlamış ırklardan daha yüksek verimler elde edildiğini bildirdi. Hayvansal üretimde desteklerin meyvelerini aldıklarını vurgulayan Yumaklı “Hayvan yetiştiriciliğinde ıslah çalışmalarının uzun soluklu ve kesintiye uğramadan devam etmesi önceliklerimiz arasında. Çok sayıda ilimizde başlattığımız projeler ivme kazanarak sürüyor” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Yerli sığır ırkı için halk elinde ıslah
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