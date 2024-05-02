Yerlilik payı hızla artıyor, ikinci santral 10 milyar dolarlık katkı sunacak

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS’de inşaat sürerken, yerli üretim ve tedarik süreçleri de hız kazandı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Akkuyu Projesi’nin toplam yerlileştirme potansiyelinin 6,5 milyar dolar olduğunu, şu ana kadar da bunun 5 milyar dolarlık kısmının gerçekleştiğini hatırlatan Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, yapılması düşünülen ikinci nükleer santralde yerli katkının 10 milyar doları bulmasını beklediklerini söyledi. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Çiftçi “İkinci santralde yerli katkı payının en az yüzde 50 olmasını hedefliyoruz. İkinci santralde, birinci santraldeki yerli katkı payımızın üzerine çıkmamız muhtemel” dedi.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

Sadece projeden alınan payın hacimsel olarak artması değil, aynı zamanda katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin de Türk sanayiine kazandırılması için çaba sarf ettiklerini belirten Çiftçi “Üç dört yıl önce yaptığımız işler ile şu an yapmaya başladığımız işler arasında nitelik farkı da oluşmaya başladı. Bu, önemli. Akkuyu’da bir tecrübe kazanıyoruz. Özellikle ikinci nükleer santralin de devreye girmesiyle ve yerli sanayimizin imalat ve kalite potansiyelinin artmasıyla beraber ihracat potansiyelimiz de artacak” diye konuştu.

İNSAN KAYNAĞIMIZ EKSİK

Nükleer alanda yetişmiş insan kaynağı açığı bulunduğunu belirten Alikaan Çiftçi “2030 ve 2050 gibi yıllar için ortaya konan enerji kapasitesi hedefleri ve bunların gerçekleştirilmesi için gereken iş gücü, gerçekten çok ciddi seviyelerde. Dolayısıyla iş gücü, ortak bir eksiklik” dedi.