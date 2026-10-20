Yılın en yoğun döneminde 300 bin kişiye iş fırsatı! Ücret ve yan haklar açıklandı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yılın en yoğun alışveriş dönemine hazırlanırken ülke genelinde 300 binden fazla kişiyi işe alacağını açıkladı. Sezonluk, yarı zamanlı ve tam zamanlı pozisyonlarda yapılacak alımlarda saatlik ücretler 20 dolardan başlayacak.

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ABD'li perakende devi Amazon, tatil sezonunda artan alışveriş yoğunluğuna hazırlanmak amacıyla ABD genelinde 300 binden fazla kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Şirket, yeni işe alınacak çalışanlara daha yüksek ücretler ve genişletilmiş yan haklar sunacak.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, işe alımların sezonluk, yarı zamanlı ve tam zamanlı pozisyonları kapsayacağı belirtildi. Tatil dönemindeki operasyonları desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek alımlarda, tam zamanlı çalışanların saatlik ücretlerinin 20 dolardan başlayacağı, sezonluk çalışanların ise saat başına ortalama 20 dolar kazanacağı bildirildi.

SEZONLUK ÇALIŞANLARA SAĞLIK SİGORTASI İMKANI

Açıklamada, çalışanlara sunulan yan hakların da genişletildiği kaydedildi. Buna göre, 1 Ocak 2027'den itibaren haftada en az 30 saat çalışan uygun sezonluk personel sağlık sigortasından yararlanabilecek.

Sezonluk çalışanlara çeşitli yan hakların yanı sıra tam zamanlı pozisyonlara geçiş yapma fırsatı da sunulacak. Şirket, bu pozisyonların bazı çalışanlar için uzun vadeli bir kariyerin başlangıcı olabileceğine dikkat çekti.

ALIŞVERİŞ İNDİRİMLERİ VE BANKACILIK AVANTAJLARI

Amazon, çalışanlarına yönelik alışveriş indirimlerini de açıkladı. ABD'deki çalışanlar, Amazon.com ve Whole Foods Market üzerinden uygun ürünlerde yüzde 10 indirim elde edebilecek. Whole Foods mağazalarındaki uygun alışverişlerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bunun yanı sıra, uygun çalışanlar ve ailelerine yönelik düşük maliyetli bankacılık hizmetleri sunan bir programın da hayata geçirilmesi planlanıyor. First Tech Federal Credit Union aracılığıyla sunulacak programın 2026'nın sonlarında kademeli olarak devreye alınacağı ve 2027'de yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Yılın en yoğun döneminde 300 bin kişiye iş fırsatı! Ücret ve yan haklar açıklandı

İŞ İLANLARI EKİM-ARALIK DÖNEMİNDE YAYIMLANACAK

Amazon, yeni sezonluk pozisyonlara ilişkin iş ilanlarının ekim-aralık döneminde her hafta yayımlanacağını duyurdu. Şirketin 300 binden fazla kişiyi kapsayan işe alım planıyla tatil sezonundaki yoğun alışveriş trafiğine yönelik personel ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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