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Yükselirken füze, ucuzlarken kağnı! Yumurta üreticide ucuzladı marketler hâlâ direniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yükselirken füze, ucuzlarken kağnı! Yumurta üreticide ucuzladı marketler hâlâ direniyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatını makul seviyeye çektiklerini söyledi ve ekledi: Zamda hızlı davranan marketler, indirime gelince işi ağırdan alıyor.

Tüketicinin en ucuz protein kaynağı olan yumurta, üreticide ucuzlarken, bu ucuzluk marketlere henüz tam olarak yansımadı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatının bazı satış noktalarında yükseldiği hızla inmediğini ifade etti. Afyon, önceki aylara göre fi yatın düştüğünü belirterek “Yetiştiricilik kodu ‘0’ olan organik tavuk yumurtasının 30’lu kolisi 360-400 lira aralığından 210-240 lira aralığına, yetiştiricilik kodu ‘3’ olan kafes tavuğu yumurtası 190-200 lira bandından 120- 130 liraya geriledi.

 "İYİ DENETÇİ TÜKETİCİ"

Bazı satış noktalarında ise fiyatların çıktığı hızda inmediğini görüyoruz. Yumurta fiyatı makul seviyeye gelecektir. Burada en iyi denetçi tüketicidir. Fiyatlar yükselirken hızlı davranan marketlerin düşüş döneminde de aynı hızda olmasını talep ediyoruz” dedi. İbrahim Afyon ayrıca organik iddiasında olan yumurta için organik sertifi kası sorulmasını da tavsiye etti ve “Beyan değil belge esas olmalı” ifadesini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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