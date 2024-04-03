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Haberler > Ekonomi > Yükseliş devam ediyor! Yıllık enflasyon yüzde 68,50'ye çıktı

Yükseliş devam ediyor! Yıllık enflasyon yüzde 68,50'ye çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TUİK mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,16 artarken, yıllık bazda yüzde 68,50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verisine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.

Yükseliş devam ediyor! Yıllık enflasyon yüzde 68,50'ye çıktı - 1. Resim

 

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ANA GRUP 

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,08 ile eğitim oldu.

Yükseliş devam ediyor! Yıllık enflasyon yüzde 68,50'ye çıktı - 2. Resim

 

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,61 olarak gerçekleşti.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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