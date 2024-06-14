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Yurt dışı çıkış harçlarına büyük zam! 10 katına çıkıyor

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Yurt dışı çıkış harçlarına büyük zam! 10 katına çıkıyor

Ekonomi Haberleri

Yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesi gündemde. Maliye, harçları 1.000 lira ile 1.750 lira arasında yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı. Düzenlemenin bayramdan sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Ekonomi yönetimi son dönemde bir dizi vergi çalışması yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün kripto para ve borsa için getirilmesi düşünülen işlem vergisinin ertelendiğini duyurmuştu. Borsa ve kriptodaki vergiyi erteleyen ekonomi yönetimi yurt dışı çıkış harçlarına büyük bir zam getirmeyi planlıyor. 

10 KATINA ÇIKACAK

Ekonomi gazetesinin aktardığına göre, şu anda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1.000 ila 1.750 lira arasına çıkarılması düşünülüyor. Düzenlemenin bayram sonrası Meclis'e gelmesi bekleniyor. 

2022'DE 50 LİRAYDI

Eğer harç 1000 lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066 olacak.

Mart 2022 tarihinde 50 liradan 150 liraya çıkarılan yurt dışı çıkış harcının zaman içerisinde çok düşük kaldığı yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından artış yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

GEÇEN YIL NE KADAR HARÇ TOPLANMIŞTI?

Yurt dışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurt dışı çıkış harçlarının bir bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.

2018 yılında 15 lira olarak alınan yurt dışı çıkış harcı Temmuz 2019’de 50 liraya çıkarıldı. Mart 2022’de ise 150 lira oldu.

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan harç alınmıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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