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Haberler > Ekonomi > "Yüzde 20 zam" iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Karahan'la ilgili haberlere yalanlama

"Yüzde 20 zam" iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Karahan'la ilgili haberlere yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Yüzde 20 zam&quot; iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Karahan&#039;la ilgili haberlere yalanlama

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını" söylediği iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir. Toplantıda, 'çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı' yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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