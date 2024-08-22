Yüzde 43 yükseldi! Araba almak isteyenler bu habere dikkat

Otomobil piyasasında yazın başından bu yana birçok kampanya duyuruldu. Kampanyaların sebebi ise GSR II donanımına sahip olmayan araçların satışlarının 31 Ağustos’ta sona erecek olmasıydı... Temmuz ayında ise trafiğe kayıtlı otomobil sayısı yüzde 43'ü geçti. En çok satılan araç modelleri merak ediliyordu, işte listenin başında yer alanlar...

Sıfır araç piyasasında son durum TÜİK verileri ile belli oldu. Buna göre temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıt trafiğe kaydoldu. Bir önceki aya göre trafiğe kayıtlı araç sayısı ise otomobilde %43,7'lik artış gösterdi. Bazı güvenlik donanımlarına sahip olmayan otomobillerin satışını yasaklayan GSR düzenlemesi 31 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme öncesi bayiler ise ellerindeki stokları eritebilmek peşinde.

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EN ÇOK SATILAN 5 MODEL BELLİ OLDU

Temmuz ayında en çok Renault, Fiat, Volkswagen, Chery ve Citroen gibi markanın otomobilleri trafiğe kaydedildi. Bu markalara rağbetin sebebi de merak konusu oldu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konu ile ilgili Milliyet'e konuştu. Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yüksek faiz ortamı ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv piyasasında talebi etkileyen iki önemli unsur.

TALEPLER SIFIRA KAYDI

Mevduatlara sunulan yüksek faizler ve enflasyonist ortam, tüketicilerin harcamalardan imtina etmesine ve planlarını ertelemesine sebebiyet veriyor. Bu noktada sıfır otomobilde yapılan kampanyalar var olan talebin neredeyse tamamını sıfır otomobile çektiğinden, gerçekleşen satış adetlerinin tatmin edici seviyede olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan talebin tamamen kayması sebebiyle ikinci el piyasasındaki durağanlık halen devam ediyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

Satış adetlerini etkileyen unsurların başında kampanyalar olsa da otomobillerde değişen jenerasyon ve tüketicinin yeni nesil otomobillere olan tercih refleksi sıfır otomobil satışlarını etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Zira fiyat makası gözetildiği taktirde 3 yaşa kadar olan ikinci el otomobillerin de hızlı satılabildiğini, 2020 model ve altı araçlarda satış süresinin uzadığını görüyoruz.

İşte bu noktada özellikle Çin menşeli markaların daha uygun fiyata sunduğu son jenerasyon tasarımlar, Avrupa markalarında güncellenen kasalar ve korunmaya gayret gösterilen düşük fiyat ortamı bazı markaları satış adedi anlamında üst sıralara taşıyor.

EN UCUZ ARABA KAÇ PARA?

Ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı araç 850.000 TL bareminden başlarken, en çok tercih edilen araçların 1 ila 1.5 milyon TL seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz.

KAMPANYALAR BİTECEK Mİ?

GSR uygulamasına uymayan araç stokunu eritmek adına kampanyaların dozajı artırılmıştı. Bu araçlara dair stokların erimesiyle birlikte birkaç ay içinde kampanyalar sonlanacaktır. Bu süreçten sonra her sene düzenlenen yıl sonu kampanyaları ile süreç desteklenmeye devam edecektir. Ancak artan maliyetler, GSR yönetmeliği ve döviz kuru gibi faktörler vesilesi ile gelecek dönemde yapılacak kampanyalar ve sunulacak fiyatlar bugüne kıyasla avantajlı olmayabilir. Dolayısıyla otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız kendi değerlendirmelerini yaparak, tercih ve bütçelerine göre ikinci el ya da sıfır otomobil fiyatlarından yararlanabilirler.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Faiz, mevduat oranları, kredi hususu gibi konuların yanı sıra var olan talebin neredeyse tamamının sıfır otomobilde olması ikinci el piyasası üzerinde baskı unsuru. İkinci el piyasasında otomobil satıcıları nezdinde karlılık sıfır piyasası oranlarında olmadığından, ayrıca bireysel araç sahiplerinin rakamlarda belirli bir seviyenin altına inmemesi gibi parametreler doğrultusunda fiyat düşüşleri mümkün olmayabiliyor. Tüm bu sebeplerle ikinci el fiyatlarında öngörülen %1-1.5 fiyat düşüşü kayda değer bir oran olmadığından, fiyatların yıl sonuna kadar sabit seyrini koruyacağı kanaatindeyiz.”