Zamlı öğretmen, polis, doktor, memur maaşları ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne zaman, Ocak ayında mı, kaçında yatacak?

2 Ocak 2024 21:34 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 21:36

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte zamlı memur maaşları da belli olacak. Memurlar ilk zamlı maaşlarını ne zaman alacak merak ediyor. İşte detaylar…

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yeni memur maaşlarının belli olmasının ardından zamlı memur maaşları 2024 Ocak ayının 15’inde 14 günlük enflasyon farkı ile yatırılacak. Öğretmenler, doktorlar, polisler, hemşireler, vaiz, mühendisler dahil tüm memurlar Ocak ayının 15’inde zamlı maaşlarını alabilecekler.

ENFLASYON FARKI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon farkı, bir önceki yılın Haziran ayına göre Aralık ayına kadar olan 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranının, aynı dönemde gerçekleşen maaş/ücret artış oranına göre hesaplanan farkıdır.

Enflasyon farkı hesaplanırken, öncelikle 6 aylık enflasyon oranı hesaplanır. Bu oran, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kullanılarak hesaplanır. TÜFE, bir önceki yılın aynı dönemindeki mal ve hizmet fiyatlarının bir sonraki yılın aynı dönemindeki fiyatlarına göre değişimini gösteren bir endekstir.

6 aylık enflasyon oranı hesaplanırken, TÜFE'nin bir önceki yılın Haziran ayındaki endeks değeri ile Aralık ayındaki endeks değeri arasındaki fark kullanılır. Örneğin, bir önceki yılın Haziran ayında TÜFE'nin endeks değeri 100 ise, Aralık ayındaki endeks değeri 120 ise, 6 aylık enflasyon oranı %20 olarak hesaplanır.

6 aylık enflasyon oranı hesaplandıktan sonra, aynı dönemde gerçekleşen maaş/ücret artış oranı hesaplanır. Bu oran, genellikle toplu sözleşmeler veya yasal düzenlemeler ile belirlenir.

Maaş/ücret artış oranı ile 6 aylık enflasyon oranı arasındaki fark, enflasyon farkı olarak hesaplanır. Örneğin, 6 aylık enflasyon oranı %20 ise ve maaş/ücret artış oranı %15 ise, enflasyon farkı %5 olarak hesaplanır.

Enflasyon farkı, genellikle memur ve emekli maaşlarına yansıtılır. Bunun dışında, bazı sözleşmeli işçiler ve taşeron işçiler de enflasyon farkı alabilirler.

Enflasyon farkı = (6 aylık enflasyon oranı - maaş/ücret artış oranı)

Bir örnek ile açıklayacak olursak:

Bir önceki yılın Haziran ayında TÜFE'nin endeks değeri 100 ise, Aralık ayındaki endeks değeri 120 ise, 6 aylık enflasyon oranı %20 olarak hesaplanır.

Aynı dönemde, maaş/ücret artış oranı %15 ise, enflasyon farkı %5 olarak hesaplanır.

Enflasyon farkı = (%20 - %15) = %5