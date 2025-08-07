Zehirli balon balığına para yağacak! Devlet desteği 35 TL'ye çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığını teşvik eden tebliği güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, zehirli ve istilacı tür olan benekli balon balığı için adet başına verilen destek 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise adet başı 10 lira destek uygulaması sürecek. Alımlar yıl sonuna kadar devam edecek ancak kota dolarsa erken sonlandırılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
DESTEKLEME TUTARI ADET BAŞINDA 25 LİRADAN 35 LİRAYA ÇIKARILDI
Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar, her bir adet başına destekleme tutarı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar her bir adet başına destekleme tutarının 10 lira olarak uygulanmasına devam edilecek.
Balon balığı alımı, her destekleme yılının aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak ancak daha öncesinde söz konusu türlerde belirlenen adet miktarlarına ulaşıldığında alım, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden durdurulacak ve aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.