Kızıldeniz'den Ege Denizi'ne gelmişti, Balon balığı rotasını Marmara’ya çevirdi

23 Ocak 2024 09:07 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 09:17

Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehirle insanlar ve diğer balıklar için öldürücü özellik taşıyan balon balığı, küresel ısınmanın etkisiyle Hint Okyanusu’nu aşarak Kızıldeniz’den önce Akdeniz’e sonra da Ege Denizi’ne gelmişti. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, bu balığın geldiği ortama hemen adapte olduğunu, işgalci bir tür olarak nitelendirildiğini ifade ederek, Ege’den sonra Marmara’ya yayılma riskinin olduğunu dile getirdi. Küresel ısınmanın balıkların göç yönlerini değiştirdiğine dikkati çeken Kartal, “Isınma, balıkların boylarının uzunluğunu, üreme kalitesini, hatta rotasını değiştiriyor. Bu sebeple zehirli balon balığını çok kısa sürede Marmara’da, hatta Karadeniz’de görebiliriz. Bu tür çok hızlı ürüyor, zehirli olduğu için etrafındaki balıkların yaşama şansı olmuyor. Balıkçıların ağlarına da çok zarar veriyor” dedi. Balon balığının tüketilmesi ve balıkçıların ağlarına takılan balon balıkları karaya çıkarması yasak.

BALIKÇILARDAN ÇAĞRI: AVCILIK İÇİN DESTEKLER DEVAM ETSİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerde çeşitlilik açısından tehlike arz ettiği için 2020’de Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı başlattı. Bakanlık, program kapsamında balon balıklarının kuyruklarını satın alıyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya “Balon balığının zehri siyanürden daha etkili. Desteklemeyle avlanan her bir dişi balon balığı sayesinde birçok yeni bireyin ekosisteme girişi engelleniyor. Program 2024 ve 2026 yılları arasında da devam etmeli” dedi. Desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 183 bin 974 balon balığı yakalandı. Kuyruk başına 15 liralık destekle yaklaşık 1 milyon 250 bin lira tutarında ödeme yapıldı.