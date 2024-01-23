Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kızıldeniz'den Ege Denizi'ne gelmişti, Balon balığı rotasını Marmara’ya çevirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal: “Deniz suyundaki ısınma balıkların boylarını, rotasını değiştiriyor. Zehirli balon balığını çok kısa sürede Marmara’da, hatta Karadeniz’de görebiliriz.”

    Kızıldeniz&#039;den Ege Denizi&#039;ne gelmişti, Balon balığı rotasını Marmara’ya çevirdi
    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehirle insanlar ve diğer balıklar için öldürücü özellik taşıyan balon balığı, küresel ısınmanın etkisiyle Hint Okyanusu’nu aşarak Kızıldeniz’den önce Akdeniz’e sonra da Ege Denizi’ne gelmişti. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, bu balığın geldiği ortama hemen adapte olduğunu, işgalci bir tür olarak nitelendirildiğini ifade ederek, Ege’den sonra Marmara’ya yayılma riskinin olduğunu dile getirdi. Küresel ısınmanın balıkların göç yönlerini değiştirdiğine dikkati çeken Kartal, “Isınma, balıkların boylarının uzunluğunu, üreme kalitesini, hatta rotasını değiştiriyor. Bu sebeple zehirli balon balığını çok kısa sürede Marmara’da, hatta Karadeniz’de görebiliriz. Bu tür çok hızlı ürüyor, zehirli olduğu için etrafındaki balıkların yaşama şansı olmuyor. Balıkçıların ağlarına da çok zarar veriyor” dedi. Balon balığının tüketilmesi ve balıkçıların ağlarına takılan balon balıkları karaya çıkarması yasak.

    BALIKÇILARDAN ÇAĞRI: AVCILIK İÇİN DESTEKLER DEVAM ETSİN

    Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerde çeşitlilik açısından tehlike arz ettiği için 2020’de Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı başlattı. Bakanlık, program kapsamında balon balıklarının kuyruklarını satın alıyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya “Balon balığının zehri siyanürden daha etkili.  Desteklemeyle avlanan her bir dişi balon balığı sayesinde birçok yeni bireyin ekosisteme girişi engelleniyor. Program 2024 ve 2026 yılları arasında da devam etmeli” dedi. Desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 183 bin 974 balon balığı yakalandı. Kuyruk başına 15 liralık destekle yaklaşık 1 milyon 250 bin lira tutarında ödeme yapıldı. 

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Balon BalığıMarmaraBalıkZehirli Balık
    Haberler > Yaşam > Kızıldeniz'den Ege Denizi'ne gelmişti, Balon balığı rotasını Marmara’ya çevirdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Maradona’nın ikizi gibi… Yoğun ilgiden sokağa çıkamıyor - YaşamMaradona’nın ikizi gibi… Yoğun ilgiden sokağa çıkamıyorSadakataşı 15 ilde kış yardımları gerçekleştirdi - YaşamSadakataşı 15 ilde kış yardımları gerçekleştirdiYiyen 30 dakikada ölüyor! Zehirli balon balığı tehlikesi büyüyor - YaşamZehirli balon balığı şimdi de Marmara'daHer yer beyaza büründü, durmadan kar yağıyor! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıktı - YaşamHer yer beyaza büründü, durmadan kar yağıyor! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıktıKadın olarak yaşadı, erkek olduğunu ispatlaması 38 yıl sürdü! Şimdi o kimliğin bedelini ödüyor - YaşamErkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladıMaraton koşucularını aratmayan dilenci yakalanınca 'kalp hastasıyım' dedi - YaşamMaraton koşucularını aratmayan dilenci yakalanınca 'kalp hastasıyım' dediFreni boşalan minibüs 13 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne sebep oldu - YaşamFreni boşalan minibüs 13 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne sebep olduEskişehir’de hayrete düşüren görüntüler! Birbirlerine acımadan vurdular - YaşamEskişehir’de hayrete düşüren görüntüler! Birbirlerine acımadan vurdularMinik yürekleri Deniz Feneri ısıtıyor - YaşamMinik yürekleri Deniz Feneri ısıtıyorToprak gördüğü gibi meyve veriyor! Yunus Amca saksılara ekip satıyor, parasını duyan o ile koşuyor - YaşamToprak gördüğü gibi meyve veriyor! Yunus Amca saksılara ekip satıyor, parasını duyan o ile koşuyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...