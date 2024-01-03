Tuttuğu balığı ailesine yediren adam 7 kişiyi hastanelik etti

3 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 11:16

Hatay’da balon balığını tüketen aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi hastanelik oldu. Olay, İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi’nde yaşandı.

TUTTUĞU BALIK HASTANELİK ETTİ

Mufit Aslan, denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa bir süre sonra hepsi birden ratahsızlanmaya başladı. Aile apar topar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Adana'ya sevk edildi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İçlerinden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Babasının yakaladığı balon balığını tükettikten sonra ailesinin hastanelik olduğunu dile getiren Doğan Aslan, "5 i yetişkin 2'si çocuk zehirlendi. Balığı babam yakaladı. Sürekli balık tutup getirirdi. O da zehirli olduğunu bilmiyormuş." dedi.