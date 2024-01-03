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    Tuttuğu balığı ailesine yediren adam 7 kişiyi hastanelik etti

    Hatay'da bir kişi avladığı balon balığını akşam eve getirdi. Balığı bir güzel yiyen aile daha sonra fenalaşmaya başladı. 2'si çocuk 7 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı. Aile ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hatay’da balon balığını tüketen aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi hastanelik oldu. Olay, İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi’nde yaşandı.

    Tuttuğu balığı ailesine yediren adam 7 kişiyi hastanelik etti

    TUTTUĞU BALIK HASTANELİK ETTİ

    Mufit Aslan, denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa bir süre sonra hepsi birden ratahsızlanmaya başladı. Aile apar topar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Adana'ya sevk edildi.

    Tuttuğu balığı ailesine yediren adam 7 kişiyi hastanelik etti

    BİRİNİN DURUMU AĞIR

    İçlerinden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Babasının yakaladığı balon balığını tükettikten sonra ailesinin hastanelik olduğunu dile getiren Doğan Aslan, "5 i yetişkin 2'si çocuk zehirlendi. Balığı babam yakaladı. Sürekli balık tutup getirirdi. O da zehirli olduğunu bilmiyormuş." dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayBalıkBalon Balığı
    Haberler > Gündem > Tuttuğu balığı ailesine yediren adam 7 kişiyi hastanelik etti
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