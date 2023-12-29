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    Isparta'da yurtta kalan 110 öğrenci zehirlendi

    Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 110 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.

    Isparta&#039;da yurtta kalan 110 öğrenci zehirlendi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan KYK Kız ve erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve triliçe tatlısı sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar sonrası öğrenci yurduna çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
    Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Zehirlenme
    Haberler > Gündem > Isparta'da yurtta kalan 110 öğrenci zehirlendi
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