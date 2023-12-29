Isparta'da yurtta kalan 110 öğrenci zehirlendi

29 Aralık 2023 04:50 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 04:50

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan KYK Kız ve erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve triliçe tatlısı sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar sonrası öğrenci yurduna çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.