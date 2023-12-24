24 Aralık 2023 21:51 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 22:07

Kars'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurdu. Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.

80 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi. Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın görülen belirtiler mide ve bağırsak enfeksiyonundan kaynaklanan bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Buna bağlı olarak, belirtiler dâhilinde ateş ve üşüme, kanlı dışkılama, susuz kalma, kas ağrıları, halsizlik ve bitkinlik de öne çıkan zehirlenme berlitileri arasında yer alır.

GIDA ZEHİRLENMESİ KAÇ SAAT İÇİNDE BELLİ OLUR?

Gıda zehirlenmeleri aniden başlar. Hastalık yapan çeşitli mikroorganizmalar bulunduran yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonrası 30 dakika ile 72 saat arasında belirtileri ortaya çıkar.