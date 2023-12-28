Vakalar artıyor… Yedikten 2 saat sonrasına dikkat: Uyku hali yaşıyorsanız…

28 Aralık 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 15:06

Mantar zehirlenmelerinde artış yaşandığının altını çizen Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, "Yoğurtla yenen mantar zehirlemez, pişirilen mantarda zehir yok olur, kurutulmuş mantarın yenmesiyle zehirlenme olmaz, ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir, salyangozlar zehirli mantarları yemezler' gibi yöreden yöreye farklılık gösteren söylemlerin bilimsel dayanağının olmadığını belirtti.

İl Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, “T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne (UZEM) yapılan mantar zehirlenme başvuruları geçen yıla göre artış gösterdi ve yaklaşık iki kat başvuru oldu” diyerek endişelerini dile getirdi.

SERSEMLİK, UYKU HALİ, TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ…

Karaca, “Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülmektedir. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebilmektedir. İlimizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiğini biliyoruz. Mantarlarda bulunan zehrin özelliğine göre ortaya çıkan belirtiler çeşitlilik gösterebilmektedir. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebilmektedir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarların ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bilmeleri ve kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi hâlinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir” dedi. Belirtiler yaşandığında Alo 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin aranabileceğini söyledi.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

"Mantar zehirlenmesinden nasıl korunmalıyız?" sorusuna cevap vermenin önemli olduğunu belirten Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zehirli mantarların tadı yenebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Bir mantarı görerek zehirli ya da değil diye nitelendirebiliyor olsak zaten bugün bunları konuşuyor olmazdık. Maalesef ki geriye kalan tek yöntem doğal alanlarda yetişen mantarların kesinlikle yenmemesi; bunun yerine kültür mantarının tercih edilmesidir. Halk arasında yaygın olan, gerçeği yansıtmayan bazı inanışlar var. Yoğurtla yenen mantar zehirlemez, pişirilen mantarda zehir yok olur, kurutulmuş mantarın yenmesiyle zehirlenme olmaz, ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir, salyangozlar zehirli mantarları yemezler gibi yöreden yöreye farklılık gösteren bu söylemlerin kesinlikle bilimsel bir dayanağı yoktur ve itibar edilmemelidir. Bu konuda halkın bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.”