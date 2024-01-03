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    Balon balığı nedir? Balon balığı görüntüsü nasıl, zehirli midir? Balon balığını yemek caiz mi?

    Hatay'da 7 kişiyi hastanelik eden ve son zamanlarda en çok tutulan balıklardan biri olan balon balığı merak edildi. İşte aramam motoruna takılan o sorular; Balon balığı nedir? Balon balığı görüntüsü nasıl, zehirli midir? Balon balığını yemek caiz mi? Ve yanıtları!

    Balon balığı nedir? Balon balığı görüntüsü nasıl, zehirli midir? Balon balığını yemek caiz mi?
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son günlerde denizlerde hızla artan balon balıkları avcıların odakları oldu. Tezhaglarda da yerini alan balon balıklarının diğer bir yüzü ise bir kaç gündür ortaya çıktı. Hatay'da 7 kişiyi ölümle burun buruna getiren balon balığı en çok aratılanlar listesine girdi. Şiştiklerind olduklarının en az 6 katına çıkan bu balıkları tüketmeden hemen önce bir uzmana danışılması lazım. 

    BALON BALIĞININ GÖRÜNTÜSÜ NASIL, ZEHİRLER Mİ?

    Tetrodotoxin adınsa bir madde salgılayan balon balığı bu salınımı kendini tehlikede hissettiğinde yapar. Adının balon olmasının nedeni ise tehlike esnasında şişmesidir. Bilim literatüründe  gümüş yanaklı kurbağa balığı veya Sennin-fugu olarak bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae ailesine ait son derece zehirli bir kemikli balık türüdür. Bilinmeden tezgahlara konulan bu balığın karaciğer ve derisinde bulunana bu zehir insan sağlığında sinir sistemini felçe kadar götüren bir tehlikeye sahiptir. 

    Balon balığı nedir? Balon balığı görüntüsü nasıl, zehirli midir? Balon balığını yemek caiz mi?

    BALON BALIĞI YEMEK CAİZ Mİ?

    Arama motoruna takılan bu soru hakkında hiç bir bilgi yok. Ancak balon balığı herkes tarafından pişirilemez ve tüketilemez. Balon balığını genellikle Japon şefler yıkamayı bilir. Akabinde de özel bir yöntemle yenilecek hale getirirler. Uzman olamayan kişilerin elinde ise tam bir saatli bomba olur. 

    BALON BALIĞI ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

    Mide bulantısı akabinde kusma

    Yemek borusunda yanma ve kaşıntı

    Bağırsaklarda ağrı ve sancı 

    Bilinç kaybı sinirlerde çökme gibi belirtilerle kendini gösterir. 

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Balon Balığı
    Haberler > Sağlık > Balon balığı nedir? Balon balığı görüntüsü nasıl, zehirli midir? Balon balığını yemek caiz mi?
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