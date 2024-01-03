Balon balığı nedir? Balon balığı görüntüsü nasıl, zehirli midir? Balon balığını yemek caiz mi?

3 Ocak 2024 21:14 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 21:14

Son günlerde denizlerde hızla artan balon balıkları avcıların odakları oldu. Tezhaglarda da yerini alan balon balıklarının diğer bir yüzü ise bir kaç gündür ortaya çıktı. Hatay'da 7 kişiyi ölümle burun buruna getiren balon balığı en çok aratılanlar listesine girdi. Şiştiklerind olduklarının en az 6 katına çıkan bu balıkları tüketmeden hemen önce bir uzmana danışılması lazım.

BALON BALIĞININ GÖRÜNTÜSÜ NASIL, ZEHİRLER Mİ?

Tetrodotoxin adınsa bir madde salgılayan balon balığı bu salınımı kendini tehlikede hissettiğinde yapar. Adının balon olmasının nedeni ise tehlike esnasında şişmesidir. Bilim literatüründe gümüş yanaklı kurbağa balığı veya Sennin-fugu olarak bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae ailesine ait son derece zehirli bir kemikli balık türüdür. Bilinmeden tezgahlara konulan bu balığın karaciğer ve derisinde bulunana bu zehir insan sağlığında sinir sistemini felçe kadar götüren bir tehlikeye sahiptir.

BALON BALIĞI YEMEK CAİZ Mİ?

Arama motoruna takılan bu soru hakkında hiç bir bilgi yok. Ancak balon balığı herkes tarafından pişirilemez ve tüketilemez. Balon balığını genellikle Japon şefler yıkamayı bilir. Akabinde de özel bir yöntemle yenilecek hale getirirler. Uzman olamayan kişilerin elinde ise tam bir saatli bomba olur.

BALON BALIĞI ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mide bulantısı akabinde kusma

Yemek borusunda yanma ve kaşıntı

Bağırsaklarda ağrı ve sancı

Bilinç kaybı sinirlerde çökme gibi belirtilerle kendini gösterir.