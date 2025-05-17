Bu balığı getirene birim başı 35 TL verilecek! Bakan Yumaklı'dan 'istilacı tür balon balığı' paylaşımı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, istilacı tür olan balığı getirenlere 35 TL destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı destekleme kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

İstilacı balık türlerinden olan balon balığının avlanmasına yönelik teşvikler arttırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerde bulunan balon balığının avlanması halinde türüne göre ödeme yapılacağını açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemeyle birlikte Lagocephalus Sceleratus türü balon balığı için 100 bin adede kadar tane başına 35 lira diğer türleri için de 200 bin adede kadar tanesi için 10 lira ödeneceğini duyurdu.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade eden Bakan Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstilacı tür balon balığına karşı mücadelemizi güçlendiriyoruz. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile benekli balon balığı türünün daha fazla avlanmasını sağlamak amacıyla:

▪️ Birim destek tutarı 25 TL’den 35 TL’ye yükseltildi.

▪️Diğer balon balığı türlerinde kabul edilen avlanma sayısı 125 binden 200 bine çıkarıldı. Destekleme kapsamında bugüne kadar 28 milyon balon balığının ekosisteme girişini engelleyerek denizlerimizi koruyor, biyolojik çeşitliliği sürdürüyoruz.

İSTİLACI BALON BALIĞI NEDİR, NERELERDE BULUNUR?

Akdeniz'de bilinen 13 tür balon balığı bulunduğunu aktaran uzmanlar "Kaydedilen türlerden 6'sı Hint-Pasifik kökenli ve bunların 3'ü en yüksek zehir seviyelerine sahip. Hint-Pasifik kökenli Kızıldeniz türleri, Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ulaşıyor. Zehir seviyesi en yüksek ve ne yazık ki sularımıza da gelmiş olan 3 balon balığı türünün bilimsel isimleri Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus suezensis, Torquigener hypselogeneion'dur" ifadelerine yer verdi.