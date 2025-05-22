'Zengin Baba Yoksul Baba' kitabının yazarı Kiyosaki'den "son geldi" sözleriyle şok tahmin! "Altın 25.000 dolar olacak"

Rich Dad Poor Dad (Zengin Baba Yoksul Baba) kitabının yazarı Robert Kiyosaki, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “son geldi” diyerek uyarıda bulundu. Kiyosaki, "Fed, 50 milyar dolarlık kendi tahvilini, kendi sahte parasıyla sessizce satın aldı" iddiasını öne atarak, altın 25 bin dolar olacak dedi.

16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil satışında zayıf talep gelmesinin ardından alarm zillerini çalan Rich Dad Poor Dad (Zengin Baba Yoksul Baba) kitabının yazarı Robert Kiyosaki, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “SON GELDİ” diyerek uyarıda bulundu.

Kiyosaki, “parti bitti” sözleriyle artık ekonomik tehlikenin kapıda olduğunu belirtti ve hiperenflasyonun geldiğini iddia etti. Genç yaşlı milyonlarca insanın bu süreçte mali yıkıma uğrayabileceğini söyledi.

"ALTIN 25 BİN DOLAR OLACAK"

Öte yandan Kiyosaki bu tabloyu, altın, gümüş ve Bitcoin için iyi bir haber olarak yorumladı.

Kiyosaki, “İyi haber. Altın 25.000 dolara, gümüş 70 dolara, Bitcoin 500 bin ila 1 milyon dolara çıkacak” ifadelerini kullandı.

UYARI ZİLLERİ

Livemint sitesinden edinilen bilgilere göre, Kiyosaki’nin yorumları, ABD Hazine Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihalesine olan zayıf talebin ardından geldi. Bu durum, yatırımcıların ABD varlıklarından uzak durduğu yönündeki görüşleri güçlendirdi. Bunun sonucu olarak 20 yıllık tahvil getirileri %5,127’ye çıkarak Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Zaten kırılgan olan yatırımcı güveni, geçtiğimiz Cuma günü Moody’s'in ABD’nin kredi notunu düşürmesiyle daha da sarsıldı. Bu da 36 trilyon dolarlık ABD borcuyla ilgili endişeleri artırdı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi yasasını geçirme çabalarının borç yükünü 3 ila 5 trilyon dolar daha artırabileceği belirtiliyor.

Tahvil faizlerindeki artışlar, konut kredileri, otomobil kredileri ve kredi kartları dahil olmak üzere faiz oranlarının genel olarak yükselmesine neden olabilir ve bu da geniş çaplı bir ekonomik yavaşlamaya yol açabilir.

"FED, KENDİ SAHTE PARASINI KENDİ SAHTE PARASIYLA SATIN ALDI"

Kiyosaki, bu gelişmeler karşısında şu sert ifadeleri kullandı:

Bir parti verdiniz ama kimse gelmedi? İşte dün olan buydu. Fed, ABD tahvilleri için bir açık artırma düzenledi ama kimse katılmadı. Bu yüzden Fed, 50 milyar dolarlık kendi tahvilini, kendi sahte parasıyla sessizce satın aldı. Parti bitti. Hiperenflasyon geldi. Milyonlarca insan, genç ve yaşlı, finansal olarak yok olacak.

Kiyosaki’nin tahminleri uç noktalarda gibi görünse de, Amerika’nın büyüyen borç yüküne dair endişelerin arttığını ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Hiperenflasyon ve değerli metallerde sıçrama yaşanıp yaşanmayacağı bilinmez, ancak bu tür öngörüler, küresel ekonomik tabloya karşı temkinli olmanın önemini vurguluyor.