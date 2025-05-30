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Zirai donun zararı 21 milyar lira! Sigortada yeni adım, kimse mağdur olmayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zirai donun zararı 21 milyar lira! Sigortada yeni adım, kimse mağdur olmayacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nisan ayında Türkiye genelinde bitkisel üretimi vuran don felaketinin zararı 21 milyar lira olarak hesaplandı. Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kâmil Özdemir, "ÇKS’ye kayıtlı olmayanlar da mağdur edilmeyecek" dedi.

ESMA ALTIN ANKARA - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, zirai don olayını araştırmak üzere kurulan komisyona bilgi verirken “21 milyar liralık hasar meydana geldi. Bunların 1,11 milyar lirasını ödedik. 20 milyar liralık süreç devam ediyor. Hasar tespitine bağlı olarak ödemelere devam edeceğiz” dedi. Yapılan tespitlere göre dondan en çok etkilenen ürünlerin başında üzüm geliyor. Üzümde 11 milyar, kayısıda 3 milyar, fındıkta 2,7 milyar, elmada 2,1 milyar, nektarinde 913 milyon, şeftalide 552 milyon gibi bir hasar olduğunu söyleyen Engürülü “Manisa’dan başlamak üzere Malatya, Ordu, Giresun, Mersin, Konya, Niğde, Karaman, Düzce, Kayseri ve Adana da hasara göre ödeme yapacağımız iller. Kayısıda her 100 poliçeden 81’ine her yıl hasar ödüyoruz. Üretici hasar görme ihtimali en yüksek yerleri sigorta ettiriyor” diye konuştu. 

SİGORTACILIKTA YENİLİK YOLDA

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kâmil Özdemir de, zirai donun 34’ü yoğun olmak üzere 65 ili etkisi altına aldığını, en çok da 16 meyve grubunda etkinin daha fazla görüldüğünü, şu ana kadar fındıkta kesin hasar tespitinin tamamlandığını söyledi. Anadolu’da küçük ölçekte üretip yaparak kendi geçimini sağlayan çiftçilerle ilgili de çalışma yapıldığını aktaran Özdemir “Bu çiftçilerimizle ilgili de çalışma yapıyoruz. ÇKS’ye kayıtlı olmayanlar da mağdur edilmeyecektir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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