Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ilçede nüfus artışı ile birlikte konut ihtiyacının da arttığını söyledi. Belediye olarak TOKİ’ye 400 konutluk bir proje sunduklarını ve il etapta 159 konutun çekilişinin yapıldığını ifade eden Çoban “Ahlat’ta imar planımızı doğru incelersek bizim nüfus yoğunlaşmasını sağlayacağımız alan çok sınırlı bir alandır, dar bir alandır. Takriben yüzde 10 veya 15'lik civarında bir alan elimizde var. Geri kalan alanımız büyük nispette sit alanıdır. Koruma amaçlı imar planının içerisindedir veya afet kodundadır veya kıyı korumadadır. Elimizde yeşil alan, park ve yolları çıktıktan sonra nüfus yoğunlaşmasını sağlayacağımız alan çok dar bir alan. Artan nüfusumuzu da cevap verme adına TOKİ ile Selçuklu mimarisini, dokusunu canlandırma adına ve bunu bir sokak, cadde ve site olarak ele alma adına bir çalışma başlattık. Talebimiz üzerine hem vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarına cevap verme adına bir çalışma yürüttük ve projeyi de tamamen dediğimiz plan üzerinden hazırladık” dedi. İlk etapta 400 konutlu bir proje olarak hazırlandığını ifade eden Başkan Çoban “Ama bunun ilk etabı olarak 159 tanesinin kura çekilişi yapıldı. Konutların ihalesi Ekim ayının 24'ünde de yapılacak ve inşaat işlemleri başlayacak. Takriben 550 iş günü belirlenen bu çalışmayı toplumumuza kazandırmış olacağız. Bu konut çalışması tüm Ahlatlıların çok beğeneceği bir proje olacak” şeklinde konuştu.