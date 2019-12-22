Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Rengi Antalya projesinden 24 farklı ülke vatandaşı ev sahibi oldu. Rengi Antalya'dan Almanya, Rusya, İran, Cezayir, Kazakistan, Hollanda, İsveç, Fransa, İngiltere, Kanada, ABD, Ürdün'ün başta geldiği ülke vatandaşları ev aldı. 16 katlı 8 blokta 426 konuttan meydana gelen Rengi Antalya projesinde 12 adet ticari ünite de bulunuyor. Projede alanları 83,5 ile 144 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 daire tipleri yer alıyor. 2 bin dönümlük kızıl çam ormanının içerisinde yer alan Rengi Antalya projesi Bilim Üniversitesinin hemen karşısında konumlandırılıyor. Projenin havaalanına olan uzaklığı sadece 20 dakika. Denize 15 dakika mesafede bulunan Rengi Antalya projesinin bulunduğu nokta, yaz aylarında denizin olduğu noktadan 6 derece serin. Projenin yer aldığı konumda nem ve rutubet bulunmuyor. Bir yaşam merkezi olarak planlanan Rengi Antalya projesinde teslimler 2020 yılının Nisan ayında yapılacak. Projede 1+1'ler 290 bin TL'ye, 2+1'ler 390 bin TL'ye, 3+1'ler ise 490 bin TL'ye alıcılara sunuluyor. Rengi Antalya projesinde liste fiyatı üzerinden yüzde 50 peşinat kalan kısım için 12 ay vade farksız taksit imkanı sunuluyor. Bankalardan yüzde 0,98 oranıyla konut kredisi kullanılabiliyor.