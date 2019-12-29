Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

12 ayın sonunda konut satışlarında 1 milyon 250 bin rakamının aşılması beklenirken, konut geliştiricileri çok çeyrekte toparlanma sürecine giren sektörün 2020 yılına iyi bir başlangıç yapacağı noktasında hemfikir…

Gayrimenkul sektörü 2019 yılının ilk yarısını yüksek faiz oranları, yüzde 2-2,5 oranlarını bulan yüksek konut kredi faizleri ve kur dalgalanmalarının getirdiği bir durgunlukla geçirdi. Yılın ikinci yarısında hükümet, sektörü olumsuz etkileyen bu tablo karşısında bir dizi çalışmalara imza attı. Temmuz ayında yüksek faiz oranlarının indirilmesi ile başlayan ve Ağustos ayında kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmesi ile devam eden değişiklik konut piyasasını hareketlendirdi. Son çeyrekte toparlanma sürecine giren sektörde Kasım ayında satılan konut sayısı 138 bin 372 adetle bir önceki aya göre yüzde 54’ün üzerinde bir artış gösterdi ve 11 ayda 1 milyon 146 bin 655 rakamına ulaştı. Bu yükselişin Aralık ayında da devam etmesi beklenirken sektör oyuncuları 2020 yılına yüksek bir moralle giriyor.