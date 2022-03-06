Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

44. Yapı Fuarı, 4 gün boyunca tüm dünyadan ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarına devam ediyor. Ticaret Bakanlığının desteği ile Hyve Group tarafından düzenlenecek olan fuar, güçlü küresel ağını inşaat sektörüne aktararak yeni iş imkânları, ortaklık ve satın alım fırsatları oluşturmayı hedefliyor. Yapı Fuarı-TurkeyBuild Istanbul Direktörü Banu Keskin “Bu yıl da pandemiye rağmen katılımcı ve ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz” dedi. Yapı Fuarı, stant tasarımlarında sürdürülebilir ve yenilikçi ürünleriyle bir çekim noktasına dönüştüren katılımcılarını Altın Mıknatıs Stant Tasarımı Ödülleri ile taçlandırıyor.

Kitap fuarı mevsimi Pandeminin atmosferinden çıkmaya başladığımız bu günlerde, kitap fuarları da geri döndü…

IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda 3 milyar dolarlık vals MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yurt dışından gelen yoğun talep sebebiyle IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı’nın bu yıl ilk defa Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini belirterek “ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerden gelen dev alım grupları ile 3 milyar dolarlık iş bağlantısı yapılmasını bekliyoruz” dedi.