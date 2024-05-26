Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > Beton karteli piyasaya çöktü! Müteahhitlerden hükûmete denetim çağrısı

Beton karteli piyasaya çöktü! Müteahhitlerden hükûmete denetim çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beton karteli piyasaya çöktü! Müteahhitlerden hükûmete denetim çağrısı
Demir-Çelik, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Normalin 5 katı fiyatla satış yapan beton firmalarına, ‘demir-çelik’çilere kesilen gibi örnek bir ceza gelebilir! Müteahhitler, devletin demir-çelik sektörüne yönelik operasyonlarını destekleyerek “Beton ve hafriyat sektöründeki tekel şirketlere de bakılmalı. Fiyatlar 3-5 katına çıktı. Bu fırsatçılar, borçlarını zamanında alamadıklarında, maliyet ve satışlar sebebiyle zor durumda olan müteahhitlerin dairelerine çöküyorlar” diyor…

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ -  Demir-Çelik sektöründeki fahiş fiyat artışları bakanlığın radarına takıldı. Maliye ekipleri, piyasada tekel oluşturdukları ve paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle iki firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesti. Konut sektörü temsilcileri verilen cezanın yerinde olduğunu ve denetimlerin diğer sektörler için de uygulanmasını talep etti. Konuyla ilgili görüş aldığımız bir müteahhit “Dünyada demir çelik fiyatları 600 dolar iken, Türkiye’de 800 doları geçti. Maalesef sektördeki 2-3 tekel şirket, piyasayı ele geçirdi. Verilen ceza ve denetimler sonrası fiyatların normale dönmesini merak ile bekliyoruz” dedi.

FİYATLAR 5 KAT ARTTI

Demir-çelik sektöründe olduğu kadar beton ve hafriyat tarafında da tekelleşme olduğunu ifade eden sektör oyuncuları “Irak, Suudi Arabistan, Sırbistan, Libya, Cezayir gibi birçok ülkede betonun metreküp fiyatı 40-50 dolar civarında iken, bizim ülkemizde 100 dolar bandında seyrediyor. Sektörde tekelleşen birkaç firma, ortak fiyat belirlemek suretiyle ciddi vurgun yapıyor. Aynı şekilde hafriyat atığı döküm sahası bedeli geçen sene mart ayında 600 TL civarında iken şimdi 2.500 TL’ye yükseldi” dedi.

“Bunların tamamı inşaata maliyet olarak yansıyor” diyen sektör oyuncuları “Fahiş fiyatlar konut sektöründe can yakar oldu. Konut maliyeti ciddi anlamda arttı. Bu tekel firmalar, alacaklarını tahsil edemediğinde müteahhitlerin mallarına çökecek kadar alçaldılar. Devletin mutlak suretle diğer girdi alanlarındaki firmaları da denetlemesi gerekiyor” dedi.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
“Türk Teslası" rakiplerini geride bırakacak! Alman medyası Togg'a övgü yağdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki adımda ev sahibi yapacak! ‘Babacan Arsadan’ satışa Tuzla'dan başladı - Emlakİki adımda ev sahibi yapacak!Yabancı nefretinin bedeli ağır oldu! Bizden kaçtı, Dubai kaptı - EmlakBizden kaçtı, Dubai kaptıTOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası - EmlakTOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası15 yaş üstündeki binalar düşüyor! Markalı konut değerini koruyor - EmlakMarkalı konut değerini koruyorDASK poliçesi tek başına yetmiyor! Özel konut sigortası ile desteklenmeli - EmlakDASK poliçesi tek başına yetmiyor!İstanbul’un 20 yıllık başarı öyküsü - Emlakİstanbul’un 20 yıllık başarı öyküsü
Sonraki Haber Yükleniyor...