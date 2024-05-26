Beton karteli piyasaya çöktü! Müteahhitlerden hükûmete denetim çağrısı

Normalin 5 katı fiyatla satış yapan beton firmalarına, ‘demir-çelik’çilere kesilen gibi örnek bir ceza gelebilir! Müteahhitler, devletin demir-çelik sektörüne yönelik operasyonlarını destekleyerek “Beton ve hafriyat sektöründeki tekel şirketlere de bakılmalı. Fiyatlar 3-5 katına çıktı. Bu fırsatçılar, borçlarını zamanında alamadıklarında, maliyet ve satışlar sebebiyle zor durumda olan müteahhitlerin dairelerine çöküyorlar” diyor…

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Demir-Çelik sektöründeki fahiş fiyat artışları bakanlığın radarına takıldı. Maliye ekipleri, piyasada tekel oluşturdukları ve paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle iki firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesti. Konut sektörü temsilcileri verilen cezanın yerinde olduğunu ve denetimlerin diğer sektörler için de uygulanmasını talep etti. Konuyla ilgili görüş aldığımız bir müteahhit “Dünyada demir çelik fiyatları 600 dolar iken, Türkiye’de 800 doları geçti. Maalesef sektördeki 2-3 tekel şirket, piyasayı ele geçirdi. Verilen ceza ve denetimler sonrası fiyatların normale dönmesini merak ile bekliyoruz” dedi.

FİYATLAR 5 KAT ARTTI

Demir-çelik sektöründe olduğu kadar beton ve hafriyat tarafında da tekelleşme olduğunu ifade eden sektör oyuncuları “Irak, Suudi Arabistan, Sırbistan, Libya, Cezayir gibi birçok ülkede betonun metreküp fiyatı 40-50 dolar civarında iken, bizim ülkemizde 100 dolar bandında seyrediyor. Sektörde tekelleşen birkaç firma, ortak fiyat belirlemek suretiyle ciddi vurgun yapıyor. Aynı şekilde hafriyat atığı döküm sahası bedeli geçen sene mart ayında 600 TL civarında iken şimdi 2.500 TL’ye yükseldi” dedi.

“Bunların tamamı inşaata maliyet olarak yansıyor” diyen sektör oyuncuları “Fahiş fiyatlar konut sektöründe can yakar oldu. Konut maliyeti ciddi anlamda arttı. Bu tekel firmalar, alacaklarını tahsil edemediğinde müteahhitlerin mallarına çökecek kadar alçaldılar. Devletin mutlak suretle diğer girdi alanlarındaki firmaları da denetlemesi gerekiyor” dedi.