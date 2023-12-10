Hafriyatsız şömine keyfi nasıl yapılır?

10 Aralık 2023 04:06 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 04:12

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Herkesin aklına gelen ilk soruyu cevaplamak ile başlayalım; ‘evlerde şömine yapımı için mutlaka baca kullanımı gerekmiyor.’ Dolayısıyla düşük maliyetler de şık bir şömine yaptırmak mümkün. Klasik şömine dışında, doğalgazlı, elektrikli ve etanollü şömineler ile farklı şekillerde bu sıcaklığı yakalayabilirsiniz. Kısacası evde büyük bir tadilata girişmeden, şömine keyfi yapmak çok kolay.

GELENEKSEL ŞÖMİNELER

Genellikle taş, tuğla veya ahşap malzemelerden yapılan bu şömine modelleri, klasik bir görünüm sağlıyor. Ayrıca, bu modellerin çoğunda, odun gibi doğal yakıtlar kullanılıyor. Geleneksel şömine tipi modellerin birçok çeşidi bulunuyor ve bunlar genellikle evlerin oturma odalarında veya yemek odalarında yer alıyor. Ancak bu tür bir şömine yaptırmak için binanızın baca çıkışlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca montajı ve yapımı ustalık gerektiriyor.

DOĞALGAZLI ŞÖMİNELER

Modern şömineler, son yıllarda oldukça popülerlik kazandı. Daha çok cam ve çelik malzeme kullanılarak üretilen bu şömineler, minimalist tarzları ve görselliği ile yen jenerasyon dekorasyonlara daha uygundur. Modern şömine modelleri, geleneksel şömine modellerine göre daha az yer kaplarlar ve daha az yakıt tüketirler. Ayrıca modern şömineler, daha fazla ısı üretirler. Dolayısıyla, klasik modellere kıyasla daha ekolojik şöminelerdir. Bu şöminelerde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır.

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER

Elektrikli şömineler, baca uygulamaları için yeterli alanı bulunmayan ve şöminenin tozuyla, kalıntılarıyla uğraşmak istemeyen kişiler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu modeller, elektrik enerjisi kullanılarak çalışırlar, mobil olarak hareket ettirilebilirler. Priz olan her yerde kullanıma uygundurlar. Fiyatları da klasik şöminelere göre daha uygundur. Duman ve kül gibi unsurları yoktur. Bu şömineler gayet iyi ısınma sağlarken, görsellik olarak da evinize ayrı bir hava katacaktır.

BIOETHANOL ŞÖMİNELER

Bioethanol şömineler, yenilikçi şömine teknolojisi olarak bilinmektedir. Bu şömine ürünleri, biyoetanol adı verilen bir yakıt kullanarak çalışırlar. Biyoetanol, mısır, şeker kamışı veya patates nişastası gibi bitkisel ham maddelerden elde edilen bir yakıttır. Bioethanol şömineler, evlerde kullanımı daha kolay ve pratik bir seçenek sunarlar. Ayrıca, bu modellerin birçok çeşidi bulunmaktadır ve çoğu farklı renk ve tasarımlara sahiptirler. Bioethanol şömineler, diğer şöminelere göre daha çevre dostudur ve daha az duman çıkarırlar.

TEMİZLİĞİ AKSATMAYIN

Şömine temizliği kış aylarının sonuna gelindiğinde mutlaka yapılmalıdır. Şömineden daha fazla verim almak ve bir sonraki seneye kış ayında şömine keyfini tekrar çıkarmak için şömine bakımını doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bacalı olan şöminelerin bacalarının yıllık olarak mutlaka temizlenmesi gerekir. Kışa girmeden bakımı yapılan şömineler baca tıkanıklığı gibi problemlerle karşılaşılmasının önüne geçilmesinde büyük yardımcı olacaktır. Elektrikli, bioethanol veya doğalgazlı şöminelerde ise temizlik ihtiyacı yoktur.