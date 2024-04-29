Yeni Duster Avrupa’ya Bursa’dan gönderilecek

“Renault Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında, Türkiye’yi hem Avrupa pazarı hem de uluslararası ihracatta merkez hâline getirmeyi amaçlayan en önemli adımlardan biri Yeni Duster modeliyle atıldı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Yıllardır Türkiye’de SUV pazarında en çok satan modeller arasında yer alan Duster, Renault markası altında yepyeni kimliği ile tanıtıldı. Teknik donanımı, geliştirilmiş özellikleri ve dikkat çekici tasarımı ile Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster, 50’den fazla ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek. Ülkemizde ise mayıs ayı sonunda ön siparişe açılması planlanan aracın trafiğe çıkması temmuz ayını bulacak.

400 MİLYON AVRO EK YATIRIM

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, düzenlenen tanıtım lansmanında konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi: Aralık 2023’te Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive’in katılımıyla İstanbul’da duyurduğumuz Renault Uluslararası Oyun Planı 2027 ile Türkiye’nin bir ihracat merkezi hâline geleceğini ve 2027 yılına kadar Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 3’ü SUV olmak üzere 4 yeni Renault modeli üretileceğini vurgulamıştık. Bugün ise bu planın ilk ve en önemli adımlarından biri olan Yeni Renault Duster’ı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Renault Duster, bildiğimiz Duster deneyimini yeni bir boyuta ulaştıran ve bu yeni deneyimi Türkiye’den dünyaya taşıyan ayrıcalıklı bir model. OYAK’ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon avronun üzerinde yatırım, Yeni Renault Duster ile birlikte hem Renault’nun hem de Türkiye’nin uluslararası konumunu daha da güçlendirecek.

OYAK DÜNYAYA AÇILIYOR

Lansmanda Yeni Renault Duster’ın Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretilmesinden gurur duyduğunu dile getiren Renault Group Türkiye CEO’su Jan PTACEK ise şu sözleri dile getirdi: “Yeni Renault Duster, markayı güçlendirmemize, SUV pazarındaki ayak izimizi genişletmemize ve elektrifikasyon stratejimizi uygulamamıza yardımcı olacak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa için değil, dünyanın geri kalanı için de bir ihracat merkezine dönüştüreceğiz. Oyak-Renault, yüksek düzeyde endüstriyel mükemmelliğe ve Avrupa’daki en iyi kalite seviyelerinden birine ulaşmıştır. Yeni Renault Duster lansmanı, Türkiye’deki endüstriyel varlığımızın gelişiminde yeni bir kilometre taşı olacak.”