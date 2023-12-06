Dekoratif kütüphaneler tartışılıyor... Kitapların içi boşalıyor mu?

6 Aralık 2023 04:50 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 05:01

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dijitalleşme ile birlikte Zoom toplantılarındaki arka planların gözdeleri hâline gelen gösterişli kitaplar, tartışmalı bir trendi de hızlandırdı. Eskiden daha ziyade film setlerinde yer alan ciltli kitaplar, şimdilerde boşalarak dekorasyon nesnesi olarak evlerde yaygınlaşamaya başladı.

Bazı Batı ülkelerinde içleri boşaltılan “sahte kitaplarla” evleri dekore eden iç mimarlık ofisleri bile var. Dekorasyon mağazalarında ise kitap görünümlü “nesnelerle” artık sık karşılaşıyoruz. Öte yandan eski ciltli kitaplar, sahaflarda rağbet görüyor. Bazı yayınevleri ise dekorasyon maksadını karşılayabilecek türden prestij kitapları basıyor.

Peki, kitapların trend hâlinde dekoratif bir nesneye dönüşmesiyle okuma kültürünün de içi boşalıyor mu?



Bir dekorasyon mağazası zincirinde içi boş kitaplar 400 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

DEKORATİF YAYINCILIK!

Sorularımızı cevaplayan Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve yayıncı Mustafa Karagüllüoğlu “Dekoratif kitapları zincir mağazalarda görüyoruz ama bu formata benzer kitap yayımlayan yayınevleri de var. Evet, sadece bu iş için yayın yapmıyorlar ama dekoratif maksatlarla da kullanılabilecek formatta ürün çıkıyorlar. Bazı eserler gereksiz şekilde üretilmiş oluyor” diyor.

Meşhur sahaf Emin Nedret İşli ise duruma iki cepheden bakarak şunları söylüyor: Cildi şık ve seri olan kitapları bizden talep edip dekor amaçlı kullanan insanlar oluyor. Daha ziyade çok ciltli güzel ansiklopediler, büyük seri hâlinde çıkmış hukuk kitapları ve yurt dışından getirilen edebiyat serileri yıllardır dekorasyon için tercih ediliyor. Elbette okunup kültürel fayda sağlayacak kitapların dekoratif olarak kullanılması yanlış ve üzücü. Ancak artık bilgileri geçerliliğini kaybetmiş bazı iyi ciltli kitapların dekoratif maksatla kullanılması, hurdaya gitmelerini engelliyor. Öte yandan kitapların teşhir edilmesi iyi bir propaganda!

BANA ÜÇ METRELİK KİTAP!

Sahaf Ümit Nar ise “Üç metrelik ciltlerde kitap almaya gelen, ‘Sırtı beyaz olursa seviniriz’ diyen kişilere rastlıyoruz. Dekorasyon malzemesi olarak kullanılan kitapların artıyor olması beni şaşırtmıyor. Artık toplantıların internet üzerinden yapılmaya başlamasıyla insanlar ‘entelektüel bir rant’ için bunu yapabiliyorlar. Kitap aynı zamanda bir metadır. Kapitalizm de maalesef ‘kıvrak’ bir şekilde bunu kullanıyor” şeklinde konuşuyor.

CİLTLİ KİTAP CİDDİ KİTAPTI

Günümüzde kitapların sadece fiziken değil nitelik olarak da içlerinin boşaltıldığını söyleyen usta yazar Dursun Gürlek “Günümüzde kitapların sırf dekoratif unsur olarak alınıp kullanılması bir bakıma takdire şayandır. Ancak işin aslını söyleyecek olursak; artık kitapların iki manada içleri boşalmaktadır. Kitaplar, okunmak yerine süs eşyası olarak kullanıldığı gibi, ucuz yoldan meşhur olmayı ideal hâline getiren insanlar da içi boş kitaplar yazıyor. Ben onlara kitap değil, ‘yapıt’ diyebilirim. Eser demek kalıcı olandır. Kitapçılığın bir kısmının bu hâle gelmesi üzülecek bir durumdur” diyor.

Dekorasyon nesnesi olarak kullanılan eski kitapların içindeki bilgilerin önemini vurgulayan Gürlek “Ciltli kitap, ciddi kitaptır. Saray cildi dediğimiz ciltler ise zamana mukavemet ettiği için ayrıca takdire şayandır. Mesela bir Ahmed Cevdet Paşa’nın yazdığı “Tarih-i Cevdet”i elinize alınız; daha okumadan cildi gözünü dinlendirir… Ancak eskiden eserlerin içindekiler cildinin kalitesiyle doğru orantılıydı” ifadelerini kullanıyor.