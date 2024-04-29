Aveon Global Sigorta, çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Geleneksel Tarım Sigortası ile tapu alamayan arazilerde yetiştirilen meyveler dâhil olmak üzere tüm ürün çeşitlerini güvence altına alıyor.

Aveon Global Sigorta, Geleneksel Tarım Sigortası ile hisseli araziler, hazine arazileri ve tapu alamayan arazilerde yetiştirilen meyveler dâhil olmak üzere tüm ürün çeşitlerini teminat altına alıyor.

Ürün hakkında konuşan Aveon Global Sigorta Tarım Sigortaları Müdürü Gül Topçuoğlu, “Aveon Global Sigorta Geleneksel Tarım Sigortaları’nın ürün yelpazesi açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olması itibarıyla, çiftçilerimizin tüm ürünlerini, emeğini güvence altına almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dolu ve yangın risklerinden kaynaklı meydana gelen hasarlarda, ekspertiz desteği Tarsim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Aveon Global Geleneksel Tarım Sigortaları’nın sayılı ürün için geçerli olmaktan çıkıp normal, başarı ile işleyen bir sistem hâline dönüşmesi beni ve tüm tarım sigortaları ekibimizi fazlasıyla gururlandırmaktadır. Türkiye’de ÇKS’siz ve tapusuz parsellerde çiftçinin emeğini teminat altına alan başka bir ürün bulunmamaktadır. Belge ve tapu engeli sebebiyle boynu bükük kalan çiftçimizin de yanında olmaktan ve onlara geleceğe dair umut verebiliyor olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Aveon Global Sigorta’nın her daim çiftçiye dost bir şirket olmayı sürdürüleceği vurgulanmaktadır” dedi.