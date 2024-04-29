Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Koray Erdoğan: “Hedefimiz konut sigortası penetrasyonunu artırmak”

Koray Erdoğan: “Hedefimiz konut sigortası penetrasyonunu artırmak”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Koray Erdoğan: “Hedefimiz konut sigortası penetrasyonunu artırmak”

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, Türkiye’de konut sigortası penetrasyonunu artırmayı hedefliyor.

İklim krizinin tetiklediği doğal afetler ve Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle, Türkiye’de konut sigortasının önemi her geçen gün artıyor.

Ancak Türkiye’de hâlihazırda konut sigortası penetrasyonu sadece yüzde 20 seviyelerinde. Ray Sigorta da bu gerçekten hareketle genişletilmiş teminatlarıyla dikkat çeken Evime Değer Konut Sigortası’nı hizmete sundu. Evime Değer Konut Sigortası’nı müşteri ve acenteleri ile buluşturan Ray Sigorta, poliçenin ihtiyaca göre tasarlanabileceği bu inovatif ürünü ile Türkiye’de konut sigortası penetrasyonunu artırmayı hedefliyor.

Konut sigortası penetrasyonunun düşük olması sebebiyle büyük bir ekonomik değerin risk altında olduğuna dikkat çeken Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Türkiye’de konut sigortası penetrasyonu sadece yüzde 20 seviyelerinde. Burada sigorta şirketlerine büyük bir görev düşüyor. Ray Sigorta olarak her bütçeye uygun kişiselleştirebilen ürünler tasarlamayı çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda Evime Değer Konut Sigortası ürününü çıkardık’’

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
“Katılım sigortacılığının pazar payı büyüyor”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Katılım sigortacılığının pazar payı büyüyor” - Ekonomi“Katılım sigortacılığının pazar payı büyüyor”Koca Yusuf Gabar’da sondaja başladı! 100 bin varil hedefine katkı sağlayacak - EkonomiKoca Yusuf Gabar’da sondaja başladıAfrika’ya Van kahvaltısını da taşıyacak! Elite World ilk yurt dışı otelini Fildişi’nde açıyor - EkonomiAfrika’ya Van kahvaltısını da taşıyacakTereyağına oran ve punto ayarı! Taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor - EkonomiTereyağına oran ve punto ayarı!Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Asgari ücret ve emekli maaşları masada - EkonomiÇalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyorAltın yatırımcısına müjde! İslam Memiş "daha ucuza alınacak" diyerek duyurdu - Ekonomiİslam Memiş "daha ucuza alınacak" diyerek duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...