Koray Erdoğan: “Hedefimiz konut sigortası penetrasyonunu artırmak”

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, Türkiye’de konut sigortası penetrasyonunu artırmayı hedefliyor.

İklim krizinin tetiklediği doğal afetler ve Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle, Türkiye’de konut sigortasının önemi her geçen gün artıyor.

Ancak Türkiye’de hâlihazırda konut sigortası penetrasyonu sadece yüzde 20 seviyelerinde. Ray Sigorta da bu gerçekten hareketle genişletilmiş teminatlarıyla dikkat çeken Evime Değer Konut Sigortası’nı hizmete sundu. Evime Değer Konut Sigortası’nı müşteri ve acenteleri ile buluşturan Ray Sigorta, poliçenin ihtiyaca göre tasarlanabileceği bu inovatif ürünü ile Türkiye’de konut sigortası penetrasyonunu artırmayı hedefliyor.

Konut sigortası penetrasyonunun düşük olması sebebiyle büyük bir ekonomik değerin risk altında olduğuna dikkat çeken Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Türkiye’de konut sigortası penetrasyonu sadece yüzde 20 seviyelerinde. Burada sigorta şirketlerine büyük bir görev düşüyor. Ray Sigorta olarak her bütçeye uygun kişiselleştirebilen ürünler tasarlamayı çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda Evime Değer Konut Sigortası ürününü çıkardık’’