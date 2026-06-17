İzmir’de 60 yaşındaki Servet Polat’ın kumpir yedikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira manevi tazminatın faiziyle ödenmesine hükmetti. Polat’ın çocukları karara “Bir annenin hayatı 50 bin lira değil. Rakam umurumuzda değil, annem geri gelmeyecek. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız” diyerek itiraz etti.

2024 yılında İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Servet Polat, taburcu olduktan sonra evinde hayatını kaybetmişti. Polat’ın ölüm sebebinin gıda zehirlenmesi olduğu belirlenmiş, kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu.

‘Kumpir ölümü’nde karar! Servet Polat’ın çocuklarına 50şer bin lira tazminat: Dünyayı verseler annem gelmeyecek

50'ŞER BİN TAZMİNAT

Polat'ın ölümüne ilişkin İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Polat'ın iki çocuğunun 500'er bin lira taleple açtığı davayı kısmen kabul ederek kızı Bahar Zeyrek ile oğlu Murat Polat'a 50'şer bin lira manevi tazminata, bu miktarın olay tarihi olan 28 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

‘Kumpir ölümü’nde karar! Servet Polat’ın çocuklarına 50şer bin lira tazminat: Dünyayı verseler annem gelmeyecek

"RAKAM UMRUMUZDA DEĞİL"

Annesini kaybeden Bahar Zeyrek, annesinin salmonella bakterisi nedeniyle öldüğünü belirterek “Burada sorumluluğu bulunan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Bir annenin hayatı 50 bin lira değil. Bizim rakam umurumuzda değil. Bana 1 milyon da 5 milyon da verseler annem geri gelmeyecek. Ben adalet arıyorum. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız, itiraz edeceğiz” dedi.

‘Kumpir ölümü’nde karar! Servet Polat’ın çocuklarına 50şer bin lira tazminat: Dünyayı verseler annem gelmeyecek

Zeyrek, şöyle konuştu:

Hayatımız mahvoldu. 18,5 ay oldu, annemin ilk defa bugün fotoğraflarına baktım, bakamadım. Orada bizi tanımayan yoktu, yapamadık, her şey annemi hatırlatıyordu. Merdivenden iniyorum annem, oturuyorum annem. Olaydan 15 gün sonra 27 yıldır yaşadığımız evden taşınmak zorunda kaldık.

‘Kumpir ölümü’nde karar! Servet Polat’ın çocuklarına 50şer bin lira tazminat: Dünyayı verseler annem gelmeyecek

"DÜNYAYI VERSELER ANNEM GELMEYECEK"

Servet Polat'ın oğlu Murat Polat ise “Verilen parayı kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Bana dünyayı da verseler annem geri gelmeyecek” dedi.

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CEZA DAVASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar kumpir satılan iş yerinin sahibi N.D. ile işletmede çalıştığı belirlenen eşi C.D'nin hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan ise 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama sürüyor.

‘Kumpir ölümü’nde karar! Servet Polat’ın çocuklarına 50şer bin lira tazminat: Dünyayı verseler annem gelmeyecek

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Servet Polat olaydan 2 gün sonra ölmüş, ailesi işletmeden şikayetçi olmuştu.

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GIDA ZEHİRLENMESİ

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti.

SALMONELLA BAKTERİSİ ÇIKMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar N.D. ve C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticaretinden de 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

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