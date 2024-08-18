Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > İlan düzenlemenin kapsamı genişliyor! Sosyal medya da denetlenecek

İlan düzenlemenin kapsamı genişliyor! Sosyal medya da denetlenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlan düzenlemenin kapsamı genişliyor! Sosyal medya da denetlenecek

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul ilanlarıyla ilgili yapılacak olan düzenlemenin kapsamı genişletilecek, sosyal medya platformları da denetlenecek.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, doğrulanmış ilan düzenlemesiyle yalnızca emlak portalları değil, sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ilanlarının da denetleneceğini ifade etti.

Taylan yaptığı açıklamada “Bakanlık bu platformları da inceleyecek ve kaçak gayrimenkul ilanları verilmesinin önüne geçecek. Her ilan doğrulanmış olarak servis edilmek mecburiyetinde olacak. Böylece tüketicileri mağdur eden ve manipülasyonlara sebep olan ilanlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Öte yandan düzenlemede ada, parsel bilgisinin emlak portalında herkese açık olmasına dair bir hüküm vardı. Bu durumun sektörde faaliyet gösteren kişiler açısında bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini yetkililere ilettik. Onlar da konuyla ilgili çalışma yapacaklarını belirttiler. Biz sektör olarak, çalışmalardan dolayı Ticaret Bakanlığına teşekkür ediyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hazineye tapudan dev gelir! 10 milyon satışla 10 milyar TL geldiGöztepe'den puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'den sert tepki: İzmir'de kara gece! Futbol terörünü lanetliyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hazineye tapudan dev gelir! 10 milyon satışla 10 milyar TL geldi - EmlakHazineye dev gelir! 10 milyon satışla 10 milyar TL geldiİsra Portföy’ün ihraç belgelerine SPK onayı - Emlakİsra Portföy’ün ihraç belgelerine SPK onayıKonutta yerli üretim kullanımı hızla artıyor... İthalat maliyetleri yükseltiyor - EmlakKonutta yerli üretim kullanımı hızla artıyor... İthalat maliyetleri yükseltiyorSu ve enerji israfı artıyor... Yeşil ve çevreci dönüşmeliyiz! - EmlakSu ve enerji israfı artıyor... Yeşil ve çevreci dönüşmeliyiz!Konutta arz artışı Hazine ile mümkün - EmlakMüteahhitler devletten arsa istiyorKonut sektöründen yen kampanya talebi - EmlakKonut sektöründen yen kampanya talebi
Sonraki Haber Yükleniyor...