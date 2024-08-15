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Antalya’da 2 bin yabancı kaçak emlakçılık yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya’da 2 bin yabancı kaçak emlakçılık yapıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de konut satışının en fazla yapıldığı 3'üncü şehir olan Antalya'da emlak sektöründeki kriz büyüyor. Yabancılar sıkılaşan denetimleri sosyal medya uygulamaları ve Whatsapp üzerinden deliyor. Yüksek komisyonlarla satış yapan yabancılar, üstelik vergi kaçırıyor.

Emlak alımı yoluyla vatandaşlık verilen yabancı sayısının artması, dengeleri değiştirdi. Sadece Antalya’da esnaf odasına kayıtlı 20 yabancı bulunurken, 2 bin yabancının da emlakçılık yaptığı ama kaçak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar “Bunların bir an önce denetlenmeleri lazım. Bizim esnafımız yüzde 2 komisyon alırken, onlar yüzde 10-15 komisyon alıyor. Aldıkları para, vergi ödemeden direkt kendi ceplerine giriyor” dedi.

Ticaret Bakanlığının yeni düzenlemesiyle kayıt dışı emlakçılığın önüne geçileceğini de belirten Çağlar “İlan sitelerindeki denetlemeler kimlik doğrulamayla başladı, yetkisiz kimse giremeyecek. Fakat sosyal medya uygulamaları ve WhatsApp üzerinden yabancı vatandaşlar ev ve araç alıp satıyor, kiraya veriyor. Vergiden kaçıyorlar, devletimize vergi ödemiyorlar. Burada çok fazla sirkülasyon var. Bunun önüne geçilmeli” şeklinde konuştu 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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