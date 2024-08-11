Milyonluk arabanın üstünden ATV ile atladı! Ünlü ismin oğlu Yusuf Dikeç pozu verdi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme: 11 Ağustos 2024 16:40 - Güncelleme:

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Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu ATV ile milyonluk aracın üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.