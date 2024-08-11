Milyonluk arabanın üstünden ATV ile atladı! Ünlü ismin oğlu Yusuf Dikeç pozu verdi
Magazin Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu ATV ile milyonluk aracın üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.
Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmüyor.
Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez Kırantepe'de ATV ile milyonluk Lamborghini’nin üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı.
Adeta nefes kesen gösteri sonrasında minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.
"Zaynn arabalar uçmaz!" notuyla paylaşılan sosyal medya görüntüsü milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı