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Milyonluk arabanın üstünden ATV ile atladı! Ünlü ismin oğlu Yusuf Dikeç pozu verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu ATV ile milyonluk aracın üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.

Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmüyor.

Milyonluk arabanın üstünden ATV ile atladı! Ünlü ismin oğlu Yusuf Dikeç pozu verdi - 1. Resim

Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez Kırantepe'de ATV ile milyonluk Lamborghini’nin üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı.

Milyonluk arabanın üstünden ATV ile atladı! Ünlü ismin oğlu Yusuf Dikeç pozu verdi - 2. Resim

Adeta nefes kesen gösteri sonrasında minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.

Milyonluk arabanın üstünden ATV ile atladı! Ünlü ismin oğlu Yusuf Dikeç pozu verdi - 3. Resim

"Zaynn arabalar uçmaz!" notuyla paylaşılan sosyal medya görüntüsü milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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